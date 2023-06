Älterer Mann bei Badeunfall in Zuchwil «minutenlang unter Wasser»: Mit Rettungshelikopter ins Spital geflogen

In Zuchwil wurde am Sonntagvormittag ein älterer Badegast im Freibad aus dem Wasser geborgen und vor Ort Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet. Im Anschluss musste der Mann mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Die Umstände welche zum Unfall führten, werden abgeklärt.