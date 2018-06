Den Takt vorgegeben hatten die Wirtschaftsverbände, die Gemeinden und die Gewerkschaften. Sie hatten sich, noch bevor die Regierung ihre Vorstellungen zur Steuervorlage 17 genannt hatte, bereits auf einen Kompromiss geeinigt, der den 13-Prozent-Tiefsteuersatz, aber auch flankierende Massnahmen vorsah. Die Regierung folgte dem Vorschlag später in den meisten Punkten. Das sind die wichtigsten Details im Kanton:

Herz der Vorlage ist die Senkung der Gewinnbesteuerung. Die Gewinnsteuerbelastung soll im Kanton neu bei 13 Prozent liegen, was den Kanton schweizweit in weit bessere Ränge katapultieren soll. Heute sind es 21 Prozent. «Ohne Korrekturen an den überdurchschnittlich hohen Gewinnsteuersätzen wird der Kanton Solothurn seine Attraktivität als Unternehmensstandort künftig preisgeben», so die Regierung.

Im Gegenzug soll es auch Mehreinnahmen geben: Für Vermögen über 1 Mio. Franken wird die Vermögenssteuer von 1 auf 1,4 Promille erhöht. «Die Steuerbelastung wird noch immer klar unter dem schweizerischen Mittel liegen», so die Regierung. Zusätzlich erhält der Kanton mehr Geld aus den Bundessteuern. Durch die Erhöhung der Dividendenbesteuerung von 65 auf 75 Prozent sollen weitere Millionen in die Staatskasse fliessen. Wirtschaft und Gewerkschaften, die einen Kompromiss ausgehandelt hatten, an dem sich die Regierung sonst orientiert hatte, schlugen 70 Prozent vor. Hier könnte es Widerstand geben.

Auch die Bevölkerung soll profitieren. Der Kanton will Personen mit tiefen Einkommen entlasten. Diese werden im Kanton hoch besteuert.

Der Abzug für die Kosten der Drittbetreuung von Kindern soll von 6000 auf 12000 Franken erhöht werden.

Der Kanton wird in den ersten vier Jahren betroffene Gemeinden entlasten, damit sie sich auf die Ausfälle vorbereiten können. Im ersten Jahr sollen dies 40 Mio. Franken sein, danach wird der Betrag jährlich reduziert.

Die Wirtschaft, die von den Massnahmen profitiert, gibt etwas zurück. Vorgesehen sind flankierende Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich im Umfang von 30 Mio. Franken. Etwa Betreuungsgutscheine für die familienergänzende Kinderbetreuung, eine IT-Offensive an den Berufsschulen und eine Erhöhung der Familienzulagen um 10 Franken, sofern diese nicht bereits der Bund vorgibt. Zahlen sollen die Massnahmen nur Firmen, die auch vom tieferen Gewinnsteuersatz profitieren. «Es trifft wirklich nur die juristischen Personen und nicht alle Arbeitgeber», nennt Finanzdirektor Heim einen Vorteil dieser Vorlage gegenüber früheren.