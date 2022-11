Umfrage Anwälte bewerten Solothurner Gerichte insgesamt positiv – aber in einem Punkt sehen sie Handlungsbedarf Alle paar Jahre dürfen Anwältinnen und Anwälte die Solothurner Gerichte bewerten. Die Resultate der jüngsten Beurteilung liegen vor – sie fällt insgesamt positiv aus. Nur die lange Dauer von Verfahren wird kritisiert.

Das Amtshaus 1 in Solothurn, Sitz des Obergerichts. Bild: Hanspeter Bärtschi

Machen die Solothurner Gerichte ihren Job gut genug? Alle paar Jahre dürfen Anwältinnen und Anwälte dies beurteilen. Zuletzt dieses Jahr die Resultate liegen mittlerweile vor. Insgesamt 175 Personen haben an der Umfrage teilgenommen.

Die Kurzfassung: Mit den Gerichten sind sie alles in allem zufrieden. Acht von zehn möglichen Punkten bekamen die Gerichte in der Gesamtbeurteilung. Mit 8,5 Punkten am besten wird die «Freundlichkeit des Personals» beurteilt, fast genauso gut die «Unabhängigkeit der Richter» mit 8,4 Punkten.

Aber auch die «Vorbereitung auf Verhandlungen», «klare Verhandlungsführung/korrekter Umgangston» und «inhaltlich vollständige und klare Urteile» werden als gut beurteilt, sogar besser noch als in der letzten Umfrage.

Ein gesamtschweizerisches Problem

Nur in einem Punkt fallen die Gerichte ab: bei der «Arbeitserledigung innert angemessener Zeit» (6,8 Punkte). Es sei ein gesamtschweizerischer Trend, dass es immer schwieriger werde, Gerichtsverfahren innert angemessener Zeit zu erledigen, schreibt die Gerichtsverwaltungskommission. Das Problem sei bekannt, Massnahmen wurden ergriffen. So hat unter anderem der Kantonsrat diesen Sommer zwei zusätzliche Richterstellen genehmigt.

Die Kommission hebt aber den Mahnfinger: «Weil die Verfahrensdauer für die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger ein zentraler Aspekt ist, wird die Entwicklung in diesem Bereich auch in Zukunft besonders eng verfolgt, um bei Bedarf rechtzeitig weitere Massnahmen einzuleiten.»

Da die Umfrage abgesehen von diesem Thema aber erfreulich verlaufen sei, sehe man keinen dringenden Handlungsbedarf.