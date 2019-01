So zeigt er das Unternehmen Remei AG von Patrick Hohmann aus Rotkreuz, das fair mit Bio-Baumwolle aus Tansania und Indien handelt; er porträtiert die Augsburgerin Sina Trinkwalder, die mit dem Textilunternehmen «manomama» und ihren 150 Angestellten Textilien herstellt und verkauft. Sie sagt: «Lass uns doch etwas machen, wo wir Menschen, die sonst jede Firma ablehnt, eine Chance geben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften und damit wieder Teilhabe an unserer Gesellschaft zu ermöglichen».

Filmemacher Nino Jacusso kauft sein Gemüse, das Fleisch und die Milch im Bioladen in Küttigkofen ein. Besitzerin Claudia Zimmermann bedient ihn, wie jeden anderen ihrer Kunden. Und doch haben die beiden seit 2017 ein besonderes Verhältnis zueinander, denn in Jacussos neuem Dok-Film «spielt» die Biobäuerin eine wichtige Rolle.

Claudia Zimmermann erzählt: «Die Idee, einen Film über faire Händler zu machen, faszinierte mich.» Doch sei es für sie nicht so einfach gewesen, ihre Motivation für den Laden filmgerecht zu präsentieren. «Ich bin jemand der macht und weniger redet», meint sie. Doch inzwischen, mit all ihren Erfahrungen vor der Kamera, falle ihr das Reden über ihren Laden leichter. «Wir sind zusammengesessen und haben im Voraus besprochen, welche Etappen im Jahreskreislauf des Bauernbetriebes und des Ladens wichtig sind», erzählt Jacusso.

So ist im Film beispielsweise die Dinkelernte, das Mahlen und Backen des Brotes zu sehen. «Für einen Dok-Film braucht es authentische Handlungen. Ungewohnt für Claudia Zimmermann war sicher, im Film zu erklären, was sie nun jeweils macht», so der Filmemacher. Zimmermann erzählt auch, dass ihr ihre Nervosität manchmal schon zu schaffen gemacht habe. Doch Jacusso und sein eingespieltes Team hätten es immer wieder geschafft, sie zu beruhigen. Jacusso bestätigt, dass es in seinem Kernteam mit Daniel Leippert an der Kamera und Tonmann Olivier Jeanrichard familiär zugehe. «Es ist wichtig, dass beim Filmen eine gute Atmosphäre herrscht. Sonst gibt es ‹kalte Bilder›», sagt er.

Kunden miteinbezogen

Der Film wurde 2017 gedreht, letzte Szenen noch im Frühjahr 2018 und dann fertiggestellt. Im Dorf habe man schon wahrgenommen, dass im neu eröffneten Bioladen Filmaufnahmen stattgefunden haben, erzählen beide. «Manchmal konnten wir die Kunden gar in die Handlung einbauen», sagt der Regisseur. Und Zimmermann ergänzt: «Oft haben wir auch draussen ein Schild hingestellt, wo auf die Dreharbeiten hingewiesen wurde.»

«Beim Drehen ist mir auch immer mehr bewusst geworden, welche politische und gesellschaftliche Dimension mein Laden im Dorf hat», sagt Zimmermann nachdenklich. Sie habe mit dem Laden zunächst das Ziel verfolgt, ihre und von anderen Biobauern produzierten Lebensmittel den Leuten im Dorf und in der Region zu fairen Preisen anzubieten. «Wir hatten im Dorf ja keinen Laden mehr. Dennoch werden hier viele Lebensmittel produziert. Wieso soll dies also nicht – ohne die Umwelt mit Transporten oder Verpackungen zu belasten – direkt an die Konsumenten gelangen?». Es habe sie auch die Anonymität der Waren gestört und so sind auch immer mehr fair hergestellte Konsumgüter in ihrem Laden zu haben.