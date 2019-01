Aleya Ramadani kam am Neujahrsmorgen um 09:59 Uhr im Kantonsspital Olten zur Welt und darf damit als erstes Baby des Jahres 2019 der Solothurner Spitäler bezeichnet werden. Aleya war bei der Geburt 3'140 Gramm schwer und 47 Zentimeter gross, das schreibt die Solothurner Spitäler AG in einer Medienmitteilung.

Erwartungsgemäss bleibt der Trend von hohen Geburtenzahlen in der soH bestehen. Insgesamt kamen 2018 1'636 Kinder zur Welt. Im Vorjahr waren es 1'670 und 2016 1'635 Geburten.

Genaue Statistiken über Alter, Nationalität oder Anzahl der Kinder führt die soH keine. Aus Beobachtungen lässt sich jedoch sagen, dass das Durchschnittsalter der Mütter nach wie vor steigend ist. Bestätigt wird dies durch Daten des Bundesamts für Statistik: Besonders die Zahl der jungen Mütter ist stark rückläufig. Der Anteil der 35-jährigen oder älteren Mütter nimmt weiter zu. Bei der Mehrheit der Lebendgeburten sind die Väter zwischen 30 und 39 Jahre alt.

In den beiden Geburtskliniken der soH in Olten und in Solothurn besteht ein vielfältiges Angebot an Geburtsmöglichkeiten. Zudem sind auch ambulante Geburten möglich, bei denen die Frau nach ein paar Stunden wieder nach Hause gehen kann. Im Kantonsspital Olten können Frauen nach Wunsch ausserdem ausschliesslich durch die Hebamme begleitet und betreut werden. (mgt)