Was für ein Wolkenbruch! Im Kanton Solothurn fiel am Dienstagabend wiederum viel und intensiv Regen. Die Feuerwehren hatten mit zahlreichen überfluteten Kellern zu tun.

Wo die Feuerwehr nichts ausrichten kann, ist in der Landwirtschaft. In Selzach Richtung Bettlach waren es über 40 Liter Regen. Vier Zentimeter Wasser sei über die gesamte Oberfläche verteilt gewesen, wie Markus Dietschi beschreibt.

Alles Wasser, das vom Dorf hinunterfliesst und in keiner Kanalisation Platz hat, schwemmt es auf die Felder der Witi-Bauern. Dietschis Felder sind die untersten. Dementsprechend bilden sich auf den Landwirtschaftsflächen des ehemaligen BDP-Präsidenten vermehrt Seen. So auch am Montag. Seen auf den Feldern, und über den Feldweg floss eine braune Suppe.