Überbrückungshilfe soll Kitas helfen – ist aber rückerstattungspflichtig

Mit der am Dienstag beschlossenen Notverordnung will der Regierungsrat die wirtschaftlichen Folgen von COVID-19 für Kindertagesstätten abfedern. Die einmalige Überbrückungshilfe soll die bereits geleistete Soforthilfe ergänzen. Damit die Trägerschaften von Kindertagesstätten die Überbrückungshilfe erhalten, müssen sie ein Gesuch stellen und gewisse Voraussetzungen erfüllen (siehe Kasten).

Die Überbrückungshilfe ist aber grundsätzlich rückerstattungspflichtig. Auf eine Rückerstattung kann laut Kanton ganz oder teilweise verzichtet werden, «wenn die Trägerschaft nachweisen kann, dass sie trotz Ergreifen aller zumutbarer Massnahmen ein Defizit infolge von COVID-19 bis Ende 2020 nicht ausgleichen konnte.»

Der Kanton richtet, wie bereits bei der Soforthilfe, eine Pauschale pro geführte Gruppe an einem Betriebsstandort aus. «Mit der einmaligen Überbrückungshilfe will der Regierungsrat verhindern, dass ein Teil der sonst gut ausgelasteten familien- und schulergänzenden Strukturen im Kanton Solothurn wegbricht», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die Kosten für die einmalige Überbrückungshilfe belaufen sich auf maximal 500'000 Franken.

Auch Gemeinden stehen in der Verantwortung

Gleichzeitig fordert der Regierungsrat die Gemeinden auf, die durch die Überbrückungshilfe gewonnene Zeit dafür zu nutzen, eine Lösung mit den Trägerschaften zu suchen. Die Gemeinden hätten gemäss Sozialgesetz zwar die Kompetenz, den Betrieb von Kindertagesstätten- und Horten zu unterstützen, seien aber nicht gesetzlich dazu verpflichtet.

Während dieser Pandemie zeigen sich laut Regierung nun auch Schwächen dieses Systems. «Zwar investieren heute schon einige Gemeinden in familien- und schulergänzende Angebote; nach wie vor erhalten jedoch gewisse Kindertagesstätten und Horte keine Subventionen». Sie müssten von den Eltern einen Vollkostentarif verlangen und seien daher auf eine gute Auslastung angewiesen.