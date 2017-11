Das steht auch so in der Medienmitteilung: «Durch das Entgegenkommen der Firma Hüsler Nest AG kann nur ein verkleinerter Neubau realisiert werden; die Firma Tschudin sucht nach anderen Lösungen.» Beide Unternehmen, Tschudin AG und Wenk AG, halten am Entscheid fest, zukünftig an einem gemeinsamen Standort Synergien zu nutzen, heisst es.

Aber: «Die Entscheide der GRK zwingen die Firma Tschudin, einen Teil der Herstellung ab 2018 ins Ausland zu verlagern. Die Produktion einer neuen Baureihe kleinerer Maschinen wird grösstenteils ausgelagert. Bei dieser Baureihe geht man von höheren Stückzahlen aus.» Die Verantwortung für die Herstellung dieser Maschinen werde an die Tochterfirma in Dubai abgetreten. Damit verliere Grenchen Arbeitsplätze und den Gewinn.

Das Baugesuch für den redimensionierten Neubau in Grenchen wurde am 30. Oktober 2017 eingereicht. Man möchte noch in diesem Jahr mit dem Neubau beginnen und ihn im Frühherbst 2018 beziehen.