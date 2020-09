Trotz Isolation gefeiert: Kanton sieht keinen Fehler beim Contact Tracing – 21-Jährige wehrt sich

Der Fall machte vor zwei Monaten Schlagzeilen: Eine junge Grenchnerin besuchte mehrere Lokale in Grenchen, obwohl der kantonsärztliche Dienst eine Quarantäne angeordnet hatte. 280 Personen mussten daraufhin in Quarantäne, eine Person wurde nach dem Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Kanton reichte daraufhin eine Strafanzeige ein, gegen die sich die 21-Jährige mit einer Aufsichtsbeschwerde wehrte. Sie gab an, sie sei von einer Mitarbeiterin des Contact-Tracing-Teams falsch informiert worden. Sie habe sich nämlich noch einmal telefonisch beim Contact-Tracing-Team gemeldet und angegeben, ihre Symptome seien bereits am 16. Juni aufgetreten. Daraufhin habe man ihr gesagt, die Isolation dauere unter diesen Umständen nur bis am 26. Juni. Am 27. Juni stieg die Party im Parktheater.

Hauptvorwurf nicht beseitigt

Nun geht der Streit zwischen der Betroffenen und den Behörden in eine neue Runde. Nachdem der Kanton am Dienstag Morgen bekannt gab, dass die Aufsichtsbeschwerde abgewiesen wird, meldet sich der Anwalt der Frau zu Wort.

In einer Mitteilung kritisiert Anwalt Andreas Kummer den Entscheid des Kantons. Der Hauptvorwurf seiner Mandantin sei nicht beseitigt, so Kummer. Die Frau habe stets betont, dass ihr «das frühere Ende der Isolationsdauer durch die zuständige Mitarbeiterin mündlich mitgeteilt worden ist», so Kummer. «Die Vorgänge bezüglich der telefonischen Auskunft werden im laufenden Strafverfahren in den kommenden Wochen in allen Einzelheiten erhoben», so der Anwalt weiter.