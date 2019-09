Drei Monate ist es her: Über 2000 Frauen demonstrierten in Solothurn. Sie kamen aus der Kantonshauptstadt, Grenchen und Olten. Am 14. Juni 2019 fand der zweite Schweizer Frauenstreik statt – in einem Jahr, das auch als Frauenwahljahr gilt. Denn am 20. Oktober sind National- und Ständeratswahlen.

Wenn man die vergangenen Wahlresultate und die Kandidaten-Landschaft anschaut, hat SP-Frau Franziska Roth wohl die grössten Chancen, als Frau für Solothurn in Bundesbern einzuziehen; nämlich wenn sie Parteikollege Philipp Hadorn aus dem Rat verdrängt. Entsprechend macht sie auch Wahlkampf: So ist sie auf einem Wahlplakat gemeinsam mit dem ebenfalls kandidierenden Peter Gomm zu sehen – ohne Hadorn. Aber: Selbst bei der Wahl einer Kandidatin in den Nationalrat wäre dann lediglich eine der acht Solothurner Parlamentarier weiblich.

«... In der Gesellschaft machen die Frauen aber nicht nur einen Achtel aus», sagt Moira Walter. Walter war eine der drei Mitbegründerinnen des diesjährigen Solothurner Frauenstreiks und kandidiert als Jungsozialistin für den Nationalrat. In Solothurn sei es schwierig, sagt sie. Denn: «Hier spielt der Bisherigen-Bonus eine grosse Rolle.» So würden die bisherigen – allesamt männlichen – Parlamentarier relativ fest im Sattel sitzen. «Das mit dem Frauenwahljahr», erklärt Walter, die Medienwissenschaften und Philosophie studiert hat, «ist auch ein Appell, einmal nicht einfach so wie die Eltern zu wählen oder bloss die aufzuschreiben, die bereits im Parlament sitzen. Sondern sich wirklich zu überlegen: Wer von all diesen Kandidaten vertritt eigentlich mich und meine Anliegen am besten?»

Von den 166 Kandidierenden für den Nationalrat sind 37 Prozent Frauen – das sind immerhin etwas mehr als bei den vergangenen Wahlen, damals betrug der Frauenanteil 31 Prozent. Bei den Kandidaten für den Ständerat hingegen beträgt der Frauenanteil 0 Prozent – auch die linken Parteien, Grüne und SP, die sich doch für den Frauenstreik so engagierten, stellen im Kanton Solothurn keine Frau. «Strategisch ergibt es für die SP nun mal nicht so viel Sinn gegen den eigenen bisherigen Kandidaten selbst eine zweite Kandidatin aufzustellen», erklärt Walter. Es gebe viele Männer, die in Gleichstellungsfragen fortschrittlicher seien als so manche Frau. «Dadurch werden sie aber noch zu keiner Frau. Es wäre schön, wenn das Geschlecht schon bald kein Thema mehr wäre bei solchen Sachen.»

Während Franziska Roth mit zwei Mitstreiterinnen die SP-Wahlplakate an Bushaltestellen und Bahnhöfen ziert, blickt Anna Engeler gleich mit fünf Frauen der Grünen Solothurn in die Kamera. Der Hashtag «Frauenwahljahr 2019» prangt prominent in der linken oberen Ecke. Sie sei schon mehrmals auf das Plakat angesprochen worden, sagt die Oltner Nationalratskandidatin der Grünen. Mit «mehrheitlich positivem Feedback», fügt sie an.