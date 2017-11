Es geht vorwärts im Tierpark Siky Ranch in Crémines. Erste Renovationsarbeiten an den Kleintiergehegen sind abgeschlossen. Seit rund zwei Wochen sind der Park und das renovierte Restaurant wieder offen. Doch einem Mitspieler, der lange schon auf die Eröffnung plangt, bringt das nichts: der Solothurner Immobilienfirma Espace Real Estate. Sie wartet mittlerweile seit Jahren darauf, dass Raubtierdompteur René Strickler das Landstück endlich verlässt, das er in Subingen besetzt hält.

Obwohl die Raubtierpark Subingen AG inzwischen den Kleinzoo in Crémines gekauft hat, sind die Raubtiere noch längst nicht dorthin gezügelt. Der geplante Erweiterungsbau für die Raubtiergehege ist noch nicht realisiert. Dafür ist der Raubtierzoo einmal mehr ans Bundesgericht in Lausanne gelangt, wie jetzt bekannt wird. Dort wehrt man sich gegen einen Entscheid des Solothurner Obergerichts. Dieses hatte im August das Solothurner Oberamt angewiesen, den Raubtierpark in Subingen schneller zu räumen. «Wir verstehen nicht, warum das Gericht die Räumung jetzt beschleunigen will», begründet Werner Ballmer, Verwaltungspräsident der Raubtierpark AG, den Gang ans Bundesgericht. Jedem, der Einblick habe, sei klar, dass die Tiere nicht vorübergehend in der Schweiz platziert werden könnten. Deshalb sei es nichts als verhältnismässig, wenn mit der Räumung gewartet werde, bis der Neubau erstellt sei.

«Gerade vor dem Zieleinlauf»

Die Akte Strickler dürfte inzwischen mehrere Ordner an Gerichtsakten füllen. Bereits im Sommer 2016 hatte das Bundesgericht entschieden, dass Strickler wegmuss. Das Solothurner Oberamt hat die Räumung aber bis heute – und trotz nachdrücklicher Aufforderung des Obergerichts – diesen August nicht vollzogen. Gekündigt worden war der Mietvertrag 2009. Bis 2013 konnte Strickler dank einer Mieterstreckung bleiben. 2014 hatte er vor Gericht eingeräumt, den Park bis Ende 2015 zu verlassen.