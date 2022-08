Trimbach Frau wird in Wohnung bedroht und ausgeraubt - Zeugenaufruf In ihrer Wohnung an der Baslerstrasse in Trimbach ist am Samstagabend eine Frau durch einen Unbekannten bedroht und ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit einem schwarzen Mountainbike. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstag, 20. August, kurz vor 19 Uhr, wurde eine Frau in ihrer Wohnung an der Baslerstrasse – im Bereich Kreisel Winznauerstrasse – in Trimbach durch einen unbekannten Mann bedroht und ausgeraubt. Gemäss aktuellem Kenntnisstand klingelte der junge Mann an ihrer Wohnungstür, verschaffte sich unter Vorhalten einer Waffe Zutritt zur Wohnung und forderte Bargeld. Nachdem das Opfer einen grösseren Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, verliess der Täter die Wohnung und ergriff maskiert auf einem schwarzen Mountainbike die Flucht in Richtung Olten.

Der Täter konnte fliehen. Keystone

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen wurde das Opfer beim Vorfall nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Tathergang und zum Täter aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Der Unbekannte wird als junger Mann mittlerer Grösse beschrieben, der schwarze Kleider und eine grosse schwarze Brille sowie einen Rucksack trug. Er sprach Hochdeutsch mit Akzent.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80. (has)