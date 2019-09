Was ist Ihre erste Erinnerung an den «Berg»?

Jürgen Hofer: Die reicht in meine Kindheit zurück. Ich erinnere mich an die legendären Sesseli, die einen seitwärts auf den Berg brachten. Und dies mit dem typischen «Ratatata». Dann erinnere ich mich aber auch an die drei «Hellsten». Ich weiss, das tönt etwas klischeehaft, aber es ist so. Es war eine frühe Impfung für die Faszination, die bis heute geblieben ist. Was ich damals natürlich nicht wusste (lacht).

Wie hat sich der «Berg» seither verändert?

Ich fang mit dem an, was geblieben ist: Für mich ist er immer noch Heimat. Auch wenn sie etwas von ihrer Unschuld, vielleicht auch etwas von ihrer Verklärung verloren hat. Heute mutet auch auf dem «Berg» vieles professioneller und rationaler an. Ich beklage das nicht, stelle aber fest, dass es so ist.