Tourismus In Solothurn setzt man grosse Stücke auf die neue Ferienregion Aargau-Solothurn Velotouren, Schlösser, Wasserlandschaften: Bei Kanton Solothurn Tourismus verspricht man sich viel von der gemeinsamen Vermarktung touristischer Angebote mit den Nachbarn im Aargau.

Mit dem Velo unterwegs vom Burgäschisee bis Aarau: eine erste Kampagne der Ferienregion Aargau-Solothurn. Archiv

Eine Männergruppe auf Velotour. Start ist am Burgäschisee, weiter geht es über Wangen an der Aare über Aarburg und den Bally Park in Schönenwerd nach Aarau. Mit dem Trailer startet in diesen Tagen die erste Kampagne der Ferienregion Aargau-Solothurn.

Das Bildmaterial dient Schweiz Tourismus als Grundlage für die Sommerkampagne, in welcher der Kanton Solothurn zusammen mit dem Aargau erstmals seinen Platz als eigene Ferienregion hat. Oder wie es Jürgen Hofer sagt, der Direktor von Region Solothurn Tourismus, der bis vor einem Jahr auch die Geschäftsstelle des kantonalen Tourismusverbands leitete: «Wir sind an Punkt null, jetzt können wir anfangen, Tourismus zu machen.»

Kanton Solothurn Tourismus hielt am Montag in Olten seine Generalversammlung ab. Der Vorstand mit alt Regierungsrat Walter Straumann an der Spitze wurde für eine nächste zweijährige Amtszeit bestätigt, die statutarischen Geschäfte waren schnell abgearbeitet. Im Zentrum stand der Rückblick auf die im letzten Jahr eingeleiteten Neuerungen, die eben in der Zusammenarbeit mit Aargau Tourismus und der Etablierung der Ferienregion Aargau-Solothurn gipfelten.

Der Kanton soll nach aussen sichtbarer werden

Es gibt die schönste Barockstadt, den Weissenstein, den Naturpark Thal und andere Sehenswürdigkeiten, aber: Als Ganzes war der Kanton Solothurn bislang auf der touristischen Landkarte eher ein weisser Fleck oder genauer gesagt ein Anhängsel anderer Tourismusregionen. Das soll sich durch die Kooperation mit dem Aargau ändern, dem Mittelland und Solothurn als eigenständiger Region auch eine eigene touristische Identität geben.

«Der Kanton muss nach aussen sichtbarer werden und nach innen die relevanten Geschäftsfelder intensiver bewirtschaften», wie es Walter Straumann an der Versammlung von Kanton Solothurn Tourismus formulierte. Will heissen: Die Kooperation in der neuen Tourismusregion liefert eine übergeordnete Plattform für eine nationale Ausstrahlung, für die Vermarktung ihrer Spezialitäten bleiben die Regionen selber verantwortlich.

Die Sommerkampagne mit der radelnden Männerrunde macht den Anfang, die Herbstkampagne wird dann auf die Themen Schlösser und Wein fokussieren. Eher etwas aargau-lastiger, möchte man meinen, aber das Bildmaterial dafür stammt aus der Umgebung der Schlösser Wildegg und Wartenfels bei Lostorf, Solothurn hat also seinen Platz.

Nächstes Jahr geht es dann um Klöster und Wasser. Wieder Themen, zu denen beide Kantone Attraktionen zu bieten haben. «Wir haben mit Aargau Tourismus einen guten Partner gefunden», zeigte sich Jürgen Hofer am Montag vor der Versammlung von Kanton Solothurn Tourismus von der Kooperation überzeugt. Die Geschäftsführung des zum Branchenverband umgestalteten Vereins hat er im letzten Jahr an Stefan Ulrich von Region Olten Tourismus übergeben.

Engagement stark auf die neue Ferienregion konzentriert

Das Engagement im Rahmen der Kooperation der Ferienregion Aargau-Solothurn steht nun auch stark im Zentrum der Aktivitäten von Kanton Solothurn Tourismus. Im Hinblick auf die Gründung der Tourismusregion war mit dem Kanton eine neue Leistungsvereinbarung verhandelt worden, die eine Erhöhung der Subventionierung um 90'000 auf 290'000 Franken beinhaltet.

Im Budget von 310'000 Franken für das kommende Jahr sind 226'000 Franken allein für Engagements rund um die Ferienregion Aargau-Solothurn vorgesehen.

«Sie ist zentral für die Vermarktung der touristischen Angebote nach aussen», so Präsident Walter Straumann. Kanton Solothurn Tourismus habe sich auf die Standortstrategie der Regierung ausgerichtet und der Kanton unterstütze die Stossrichtung von Kanton Solothurn Tourismus, die Zusammenarbeit, sei «insgesamt gut», bilanziert Straumann. Das zeigt sich etwa darin, dass neu auch die Erschliessung von Ausflugszielen in das Gesetz über den öffentlichen Verkehr aufgenommen werden soll.