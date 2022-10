Totalschaden Bei Kollision in Laupersdorf zwischen zwei Autos wird eine Person verletzt Bei einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos auf der Thalstrasse in Laupersdorf hat sich am Freitagnachmittag eine Frau verletzt. Sie musste mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht werden.

Am Freitag, 7. Oktober 2022, um zirka 16.10 Uhr, beabsichtigte eine 31-jährige Frau mit einem schwarzen BMW vom Gerbiacker in Laupersdorf herkommend auf die Thalstrasse einzubiegen. Aus noch unklaren Gründen übersah sie dabei einen Autofahrer, welcher in einem weissen Mitsubishi auf der Thalstrasse in Richtung Matzendorf unterwegs war.

Kollision in Laupersdorf am Freitagnachmittag. Zvg / Solothurner Zeitung

Dies hatte gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn zur Folge, dass es zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Autos kam. Beide Unfallfahrzeuge kamen auf dem angrenzenden Wiesland zum Stillstand.

Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Zvg / Solothurner Zeitung

Die mutmassliche Unfallverursacherin zog sich bei der Kollision Verletzungen zu, die eine Einweisung mit einer Ambulanz in ein Spital erforderlich machten. Der Mitsubishi-Lenker blieb weitgehend unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abtransportiert werden.