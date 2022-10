Tele M1

Töfffahrer überrollt Was führte zum tödlichen Unfall am Weissenstein? LKW-Lenkerin: «Schwerwiegender Fehler, der passieren kann, aber nicht sollte» Am Montag, dem 10. Oktober, ereignete sich auf der Weissenstein-Passstrasse in Oberdorf ein tragischer Verkehrsunfall. Dabei kam ein 17-jähriger Motorradlenker ums Leben.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Montag, 10. Oktober, am Nachmittag in Oberdorf. Ein herrenloses Sattelmotorfahrzeug überrollte einen hinter dem Fahrzeug stehenden 17-jährigen Motorradfahrer und verletzte diesen tödlich. Ein Horrorunfall, wie die erfahrene LKW-Fahrerin Sandra Beyeler gegenüber Tele M1 erklärt. (szr)