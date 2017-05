Gemäss Strafbefehl vom Oktober 2015 demolierte Janik R. ein Postzahlungsgerät und Scheiben am Schalter. Der Schaden belief sich auf knapp 2000 Franken. Mit Messern attackierte er Wohnungstüren in Grenchen und bedrohte damit eine Mitbewohnerin in seinem Wohnblock.

Unter Todesdrohungen sowie verbalen und schriftlichen Entgleisungen hatten unter anderen auch Mitarbeitende der Amtsschreiberei Grenchen, der Ausgleichskasse Solothurn und der Gemeindebehörde Bützberg BE zu leiden. Die geforderte Strafe: fünf Monate Freiheitsstrafe unbedingt, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Franken sowie die Bezahlung der Verfahrenskosten von 6300 Franken.

Wut über Betreibungen

Die Situation eskalierte im Sommer 2014, als Janik R. in Grenchen seinen Betreibungsregisterauszug anforderte, darauf mehrere Betreibungen entdeckte und verlangte, dass diese Betreibungen zu löschen seien. Die zuständige Beamtin erklärte ihm, dass das nicht möglich sei. Daraufhin habe R. gedroht «dass er seine Knarre holen und alle abknallen bzw. abschlachten werde», wie sich im Strafbefehl nachlesen lässt.

In diesem Stil ging es bei anderer Gelegenheit weiter, teilweise mündlich, teilweise schriftlich. So habe er in einem Brief ans Versicherungsgericht gedroht, «Selbstjustiz» zu üben. Beamtinnen und eine Vertreterin seiner Liegenschaftsverwaltung titulierte R. als «Staatsfotze», «Arschloch» und «soziales Dreckspack».

Kein Beschuldigter, kein Prozess

Gestern sollte sich der einstige Grenchner, heute lebt er im Kanton Wallis, vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern erklären. Doch Janik R. blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. Nachdem Amtsgerichtspräsident Yves Derendinger den Beginn der Verhandlung zuerst um eine Viertelstunde verschoben hatte, in der Hoffnung der Beschuldigte tauche doch noch auf, machte er unter Verweis auf das Bundesgericht kurzen Prozess.

Derendinger beschied dem Verteidiger Rudolf Montanari und den zahlreichen Zuhörern, dass der Einspruch gegen den Strafbefehl als zurückgezogen anzusehen sei. Die Verhandlung finde nicht statt. Damit waren nicht nur die zwei Zeuginnen und Privatklägerinnen vergeblich angereist, sondern auch eine Klasse der Kantonsschule Solothurn, die an der Verhandlung teilnehmen wollte.

Rudolf Montanari bedauerte diese Entscheidung. «Ich wollte Janik R. Gelegenheit geben, sich vor Gericht auszusprechen und die Konfrontation mit dem Geschehenen zu erleben. Deshalb hatte ich Einspruch gegen den Strafbefehl gemacht», erklärte der amtliche Verteidiger anschliessend auf Anfrage. Entsprechend denke er darüber nach, den Fall weiterzuziehen.

* Name geändert