Tobs-Premiere Ein Abend, der nachwirkt: Groteske Szenen zeigen die Ungerechtigkeit und den Egoismus der Welt Das Theater Orchester Solothurn Biel zeigt die deutschsprachige Erstaufführung der Revolutionstrilogie. Der katalanische Autor, Esteve Soler, war bei der Premiere vor Ort.

Von links: Sophie Scherrieble als Braut, Gabriel Noah Maurer als Bräutigam und Günter Baumann als Pfarrer. In dieser Szene fragt sich die Braut, was sie verliert, wenn sie Ja sagt vor dem Altar. Bild: Joel Schweizer

Und wieder hat das Tobs, das Theater Orchester Biel Solothurn, einen Coup lanciert, mit der letzten Schauspielpremiere dieser Saison. Gezeigt wurde eine deutschsprachige Erstaufführung eines katalanischen Autors, Esteve Soler, der auch anwesend war. «Gegen die Freiheit, gegen die Gleichheit, gegen die Brüderlichkeit», so der Untertitel der Revolutionstrilogie unter der Regie von Daniel Kunze.

In der Tradition des Esperpento, eines bitter-ironischen spanischen Komödienstils, zeigt das Stück in Episoden groteske Szenen einer von Ungerechtigkeit und Egoismus bestimmten Welt. «Mit seinem albtraumartig-spielerischen Stil hinterfragt der Esperpento, ob er tatsächlich ein karikaturesk deformiertes Bild der Wirklichkeit zeichnet; oder ob es sich dabei nicht vielmehr um das realistische Bild einer in sich selbst deformierten Wirklichkeit handelt», so formuliert im Programmheft. Den Rahmen des Dramas bildet eine Museumslandschaft, in der zu Beginn alle Exponate unter Plastikhüllen versteckt sind.

Einblicke in menschliche Abgründe

Das Plakat von Stephan Bundi zeigt in gewohnt gekonnter Ästhetik ein Kleeblatt aus drei menschlichen Schädeln, denn: Soler gebe Einblick in menschliche Abgründe, so Svea Haugwitz, Dramaturgin am Tobs. Auch seine früher erschienenen Stücke sind starker Tobak und zerstören etwa die Idee der romantischen Liebe.

Gleich die erste Episode führt uns vor einen Traualtar, an dem die Braut (Sophie Scherrieble, alle Schauspieler haben mehrere Rollen) sich plötzlich fragt, was sie wohl alles aufgeben wird müssen, wenn sie jetzt Ja sagt. Den Reigen aus neun Episoden (ausgewählt aus ursprünglich 21) beschliesst eine Mutter (Atina Tabé), die ihr Baby in den Müll wirft, weil es ihrer Meinung nach nicht habgierig genug ist.

Der Höhepunkt des Abends ist ein langer, wohl fast 15-minütiger Monolog, in dem Sophie Scherrieble die Frage «Was ist Europa?» zu beantworten versucht, indem sie schier endlos Orte, Monumente, Kulturgüter und historische Ereignisse aufzählt; dabei wird die Musik immer lauter und sie ist immer schwerer zu verstehen.

Verzweifelt ob der Fülle und der Auswahl, zeigt sie ein schauspielerisches Meisterstück, das im Publikum grosse Betroffenheit verursachte. Auch sonst zeigt sich das Ensemble auf der Höhe seiner Kunst; etwa auch in der Szene, in der «Des Kaisers neue Kleider» in sein groteskes Gegenteil verkehrt wird. In der Rolle des nackten Kaisers ein souveräner Günter Baumann, die Kostüme stammen wie die die Bühne von Sophie Leypold.

Wuchtig auch die Episode, in der ein smarter Immobilienhändler (eine der Rollen des sehr begabten Gabriel Noah Maurer) einer Interessentin eine Wohnung zeigt, in der ein Erhängter (David Rothe) baumelt: Es ist der Vorbesitzer, der seine Raten nicht mehr bezahlen konnte. Er wird vom Makler gekonnt ignoriert, bis er auf Nachfrage der Interessentin beiläufig erwähnt, das sei heute so üblich und nicht weiter bemerkenswert, dass die Leute sich reihenweise umbringen. Man müsse den Erhängten halt integrieren in die Inneneinrichtung. Vielfach blieb dem Publikum das Lachen im Halse stecken; ein Abend, der nachwirkt.