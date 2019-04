Das 1969 gegründete Sinfonie Orchester Biel Solothurn prägt seit einem halben Jahrhundert das Kulturleben am Jurasüdfuss und feiert 2019 ausgiebig sein fünfzigjähriges Bestehen. Zu den festlichen Höhepunkten des Konzertprogramms zählen Sommerkonzerte mit Steff la Cheffe, Aufführungen von Beethovens «Fidelio», ein Galakonzert mit Magdalena Kožená und Sir Simon Rattle sowie die Uraufführung eines neuen Cellokonzerts von Orchestergründer Jost Meier.

Das Herzstück des Jahresprogramms des Sinfonie Orchester Biel Solothurn bildet seit den Anfängen neben den Sinfonie-, Kammermusik-, Bébé-, Schüler- und Neujahrskonzerten in Biel und Solothurn auch die Begleitung sämtlicher TOBS-Opernproduktionen und die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Chören der Region.

Bestehende und neue Kooperationen sichern die Ausstrahlung des Orchesters in der ganzen Region und über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus.

Unveränderte künstlerische Leitung

Auch in den Sparten Oper, Schauspiel und Tanz bietet TOBS ein abwechslungsreiches Programm. Dieter Kaegi bestreitet die siebte Spielzeit seiner Intendanz mit einer unveränderten künstlerischen Leitung in allen Sparten.

Schauspiel

Im Schauspiel darf Theater Orchester Biel Solothurn mit den Ensemble-Mitgliedern Antonia Scharl und Liliom Lewald sowie der Dramaturgin Svea Haugwitz mehrere neue Künstler/innen in der Theaterfamilie begrüssen.

Zur Saisoneröffnung inszeniert TOBS-Schauspieldirektorin Katharina Rupp «Peer Gynt», Henrik Ibsens grossartige Kasperiade über einen unverbesserlichen Hochstapler, der sich durch Fantasie und Realität träumt und lügt.

Als deutschsprachige Erstaufführung steht anschliessend «Der Weg ins Morgenland» des Genfer Dramatikers Dominique Ziegler auf dem Programm (Regie: Robin Telfer). Das hochaktuelle Kammerspiel beschäftigt sich mit der ideologischen Radikalisierung junger Erwachsener. Mit Live-Übersetzung in Gebärdensprache bei ausgewählten Vorstellungen und mit Übertiteln in französischer Sprache bei allen Aufführungen im Stadttheater Biel.

Sophokles’ «Antigone» hat auch zweieinhalb Jahrtausende nach ihrer Uraufführung nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. Deborah Epstein setzt das antike Drama mit seinen zeitlosen Konflikten zwischen Mann und Frau, Vater und Tochter, Staat und Familie in Szene.

In der Tragikomödie «Sonny Boys» verneigt sich Broadway-Autor Neil Simon liebevoll vor dem zwiespältigen Metier des Bühnenkünstlers und vor der Kraft alter Freundschaften. Die humorvolle Geschichte eines ehemaligen Komödianten-Duos wird von Dominik von Gunten inszeniert.

Mit «Das Original», einer im Kunstmilieu angesiedelten Komödie von Stephen Sachs, darf TOBS erneut die Kollegen von neuestheater.ch (Dornach) in Biel und Solothurn begrüssen. Barbara David Brüesch führt Regie.

«Romeo und Julia», William Shakespeares Klassiker, muss kaum näher vorgestellt werden – vermutlich gibt es kaum ein berühmteres Liebesdrama, als jenes, das Katharina Rupp im März 2020 auf die TOBS-Bühne bringt. Die «Freunde des Stadttheaters Solothurn» unterstützen diese aufwändige Produktion mit einer grossangelegten Spendenaktion.

Als Abschluss der Schauspielsaison präsentieren Katharina Rupp und Mirjam Neidhart das gemeinsame Theaterprojekt «Nichts geschenkt!» als Uraufführung. Diese «kurze Geschichte der Frauenrechte in der Schweiz» – so der Untertitel – erinnert an mutige Pionierinnen, an haarsträubende Verhinderer und eindrückliche Kampagnen.

Für alle Menschen ab 6 Jahren steht als zweisprachige Weihnachts-Produktion Paul Burkhards Klassiker «D’Zäller Wiehnacht» auf dem Programm. Das musikalische Krippenspiel ist seit seiner Uraufführung 1950 fest im kollektiven Gedächtnis der Schweiz verankert und richtet sich so gleichermassen an junge Zuschauerinnen und Zuschauer wie auch an alle, denen Burkhards Melodien Erinnerungen an vergangene Weihnachtsfeiern wachrufen. Am Dirigentenpult steht Kapellmeister Francis Benichou, es inszeniert Isabelle Freymond.

Oper

Die Opernsparte eröffnet die Saison mit Gaetano Donizettis heiterem Meisterwerk «La fille du régiment». Andrea Bernard und sein Team führen damit die mit «Cenerentola» begonnene Zusammenarbeit mit Dirigent Franco Trinca weiter.

Als zweite Gastproduktion im frisch renovierten Theater «Nebia» Biel (dem ehemaligen «Palace») zeigt Theater Orchester Biel Solothurn Giuseppe Verdis selten gespielte Schiller-Adaption «Giovanna d’Arco». Die Produktion von Manlio Benzi (Dirigat) und Yves Lenoir (Inszenierung) ist später selbstverständlich auch im Stadttheater Solothurn zu sehen.

Mit «Sweeney Todd» von Stephen Sondheim steht zum ersten Mal seit längerem wieder ein Musical auf dem TOBS-Spielplan. Olivier Tambosi setzt die schwarzhumorige Geschichte um einen blutrünstigen Londoner Barbier in Szene, Iwan Wassilevski dirigiert.

Im Februar 2020 bringen Dieter Kaegi und Kaspar Zehnder gemeinsam «Herzog Blaubarts Burg» auf die Bühne. Eberhard Kloke hat von Béla Bartoks düsterem Einakter eine neue, für kleine Theater optimierte Orchesterfassung erstellt, welche bei TOBS zur Uraufführung kommt.

Zum Saisonabschluss präsentiert das Theater Orchester Biel Solothurn in Zusammenarbeit mit der niederländischen Compagnie OPERA2DAY eine brandneue Barockoper von Antonio Vivaldi: Für «Les liaisons dangereuses» wurden Vivaldi-Arien mit einem neuen Libretto, basierend auf Choderlos de Laclos’ berühmtem Briefroman, unterlegt und mit eigens neukomponierten Rezitativen verbunden. Facundo Agudin hat die musikalische Leitung inne, es inszeniert Serge van Veggel.

Tanz

Drei höchst unterschiedliche Produktionen bieten dem Tanz-Publikum Gelegenheit, das vielfältige Schaffen nationaler und internationaler Choreographinnen und Choreographen zu entdecken.

Der Berner Joshua Monten löst in «Romeo, Romeo, Romeo» die Grenzen zwischen Publikum und Tänzer/innen auf und lässt Shakespeares Helden in vierfacher Ausführung durch die Irrungen und Wirrungen des menschlichen Balzverhaltens tanzen.

Félix Duméril und Misato Inoue mit ihrer dem TOBS-Publikum bestens bekannten Compagnie T42dance nähern sich mit «Swan@Lake» dem Schwanensee-Mythos. Zu Musik von Simon Ho, in freier Anlehnung an Tschaikowsky, begeben sich skurrile Protagonisten im Labyrinth der gesellschaftlichen Konventionen auf eine existentielle Suche nach ihrer Leidenschaft.

In Zusammenarbeit mit dem Migros Kulturprozent Tanzfestival STEPS präsentiert TOBS als dritte Tanzproduktion der Spielzeit Ioannis Mandafounis’ «Faded», eine liebevolle Verbeugung vor dem klassischen Ballett und seinen grossen Choreographen. (mgt)