Er ist wieder im Kanton Solothurn: In Oberdorf tappte ein Jungwolf in die Fotofalle

Das Jungtier ging am Dienstag auf der Risimatt in Oberdorf in die Fotofalle. Es ist bereits der zweite Wolf, der diesen Sommer in der Region aufgetaucht ist. Anfang Monat riss ein Wolf auf dem Chasseral sieben Schafe.