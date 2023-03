Betroffene schauen ein Jahr nach dem Brand in der Solothurner Altstadt zurück

Vor genau einem Jahr wütete ein Feuer in der Solothurner Altstadt. Drei Häuser standen in Flammen, am schlimmsten traf es das Altersheim Thüringenhaus. Es gab keine Verletzten, doch die Gebäude waren nicht mehr zu retten. Betroffene erinnern sich zurück.