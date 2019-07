Heiss wars. So heiss, dass sich einzelne Gleisabschnitte in der Schweiz verformten, Züge fielen deswegen aus. Auf den 7000 Gleiskilometern in der Schweiz kommt dies etwa zehn mal jährlich vor. Aus der Hitzewelle diese Woche machten die SBB nun aber eine Tugend. In Zuchwil testeten sie, ob weisse Farbe hilft, dass sich die Schienen bei so extremen Temperaturen nicht ganz so stark erhitzen.

Auf einem Abstellgleis wurden verschiedene Varianten getestet: Ein Abschnitt mit konventioneller Farbe, ein Abschnitt mit einer neuen Farbe, die isolierend wirkt und weniger schmutzempfindlich sein soll, ein Abschnitt ohne Farbe aber mit Wasserkühlung einmal am Tag, und schliesslich ein Abschnitt gänzlich ohne Massnahmen. Die ganze Woche wurden die Temperaturen gemessen, nun stehen die Resultate fest: Bis zu 55 Grad heiss wurden die Schienen. Die Wasserkühlung bringt nur kurzfristig eine Abkühlung. Der konventionelle Anstrich verringerte die Temperatur um rund drei Grad, die neue, isolierende Farbe bis zu sieben Grad.

Auf einzelnen Abschnitten eine mögliche Lösung

Grundsätzlich seien die Gleise darauf ausgelegt, solche Temperaturen auszuhalten, betont Norbert Krebs, der die Tests der SBB leitet. Aber bei alten Gleisen oder auf Baustellen könne es vorkommen, dass gerade bei lang anhaltenden Extremtemperaturen die Gleise verformt werden. Genau dort könnte diese neue, weisse Farbe eine mögliche Lösung sein. «Sieben Grad könnten durchaus einen Unterschied ausmachen», sagt Krebs. Dass das Schienennetz aber dereinst flächendeckend weiss daherkommt, das werde wohl nicht passieren.

In Stein gemeisselt ist allerdings noch gar nichts. Zuerst wird weiter geprüft, zum Beispiel wie umweltverträglich diese neue Farbe ist, die schliesslich auch im Boden versickert. Oder in den Worten von Krebs: «Die Test haben gezeigt, dass die weisse Farbe eine von verschiedenen Möglichkeiten ist, die bei der nächsten Hitzeperiode zur Anwendung kommen könnte.»

Auch andere Bahnbetriebe testen

Gleichzeitig testen die SBB auch andere Möglichkeiten, um die Gleise zu kühlen. Zum Beispiel die sogenannte Schotterverklebung. Dabei wird der Schotter mit einem Kleber zusätzlich stabilisiert, dadurch soll es auch zu weniger Gleisverformungen kommen.

Und auch andere Bahnbetriebe testen momentan, was weisse Schienen bringen. Zum Beispiel die Rhätische Bahn und die Österreichischen Bundesbahnen. Auch dort haben erste Tests ergeben, dass Temperatursenkungen um bis zu sieben Grad möglich sind. Mit diesen Betrieben tauschen sich die SBB aus. Mittelfristig werden sämtliche Versuche ausgewertet. Und sollte es nächsten Sommer wieder zu solchen Extremperioden wie heuer kommen, sollen erste Massnahmen zum Einsatz kommen.