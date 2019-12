Testkäufe zeigen: Tabakwaren werden auch an unter 18-Jährige verkauft

Bei Testkäufen werden Jugendliche beauftragt, alkoholische Getränke und Tabakwaren einzukaufen. Die Testkäufer werden jeweils von einer erwachsenen Person der Suchthilfe-Institutionen oder der Polizei instruiert. Die Verantwortlichen der jeweiligen Betriebe werden danach umgehend mündlich oder schriftlich über den erfolgten Testkauf informiert. Die Suchthilfe-Institutionen sowie das Blaue Kreuz bieten anschliessend Schulungen an, welche die Verkaufsstellen bei der Einhaltung des Jugendschutzes unterstützen sollen. Getestet wird in Gastrobetrieben, im Detailhandel sowie an Veranstaltungen. (sks)