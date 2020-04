Seit drei Wochen dürfen die Kinder wegen der Corona-Pandemie nicht mehr zu ihren Grosseltern. Sehnsucht bei den Kids, aber auch den Grosseltern macht sich breit.

Um die Zeit ohne einander zu verkürzen, überbringt Tele M1 die Grüsse von den Enkelkindern an ihre Grosseltern direkt in der Stube der Omas und Opas: Der Regionalsender fürs Mittelland strahlt die Videobotschaften jeweils in der Sendung Aktuell um 18 Uhr aus.

Machen Sie mit: Schicken Sie ein Video im Querformat an 079'472'88'88