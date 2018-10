Von den insgesamt 469 Bachelors hatten mehr als die Hälfte im Teilzeitmodell studiert. Dasselbe gilt auch für die 44 Master of Science. Dies belegt, dass der Trend zum Teilzeitstudium weiter anhält. Neben den Teilzeitangeboten sind auch international ausgerichtete Studiengänge gefragt: Rund ein Drittel der Abschlüsse werden an der Hochschule für Wirtschaft FHNW in englischsprachigen Bachelor- und Master-Programmen erworben.

Die Diplomierten am Standort Olten:

Bachelor of Science in Betriebsökonomie Vollzeit: Affolter Iris, Kriegstetten; Andrés Cubero Rafael Carlos, Zuchwil; Andrijasevic Oliver, Luterbach; Baumann Carmen, Egerkingen; Bläsi Delia, Gossliwil; Brotzer Céline, Trimbach; Disler Dario, Mümliswil; Dubach Joelle, Holderbank; Häfliger Marco, Boningen; Huber Samuel, Olten; Lien Diana, Olten; Mühlematter Simon, Solothurn; Onorato Danila, Lohn-Ammannsegg; Rutschi Marco Raphael, Kriegstetten; Schär Iseli Karin, Messen; Schmid Michael, Langendorf; Schneider Michael, Oensingen; Siscaro Danilo, Olten; Starling Vivien, Wangen b. Olten; Strebel Raphael, Derendingen; Vaidi Luan, Olten; Walker Jennifer, Winznau.

Bachelor of Science in Betriebsökonomie berufsbegleitend: Aeschlimann Lars, Lommiswil; Christ Michèle Andrea, Riedholz; Dick Christian, Härkingen; Gashi-Koxha Qëndresa, Olten; Gerardi Giovanni, Olten; Häfeli Simeon, Olten; Käch Jennifer, Grenchen; Käch Thomas, Hägendorf; Spaija Besa, Zuchwil; Stäussi Romina, Olten; Trachsel Fabienne, Solothurn; Weber Aljoscha, Olten; Wyss Fabienne, Solothurn.

Bachelor of Science in Business Administration Full Time (International Management): Aylakdurmaz Irem, Hägendorf; Garley Ike, Oensingen; Gu Yong Hao, Olten; Güggi Manuel, Lommiswil; Huang Zhao, Olten; Köppel Nuria, Luterbach; Leclerc Fabienne Murielle, Kestenholz; Liu Xiao Wei, Olten; Loeffel Nathalie, Solothurn; Muñoz Vivian, Grindel; Sorrell Meghan, Lostorf; Stanic Ivana, Zuchwil; Winistörfer Kim Sandra, Winistorf; Zhang Tiange, Olten.

Bachelor of Science in Business Information Technology Full Time: Cokyasar Can Heval, Derendingen; Neuenschwander Kevin Ken, Breitenbach.

Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik Vollzeit: Egeli Daniel, Olten; Kappeler Martin, Olten; Padayatty Stebin, Hägendorf; Riedo Michel, Schönenwerd; Ruggli Oliver, Olten; Schmitt Alexander, Olten; Stofer Roman, Olten.

Bachelor of Science in Wirtschaftsinformatik berufsbegleitend: Calcano Simone, Trimbach; Sheikh Haseeb, Winznau; Tüscher Patrick, Recherswil; Weber Fabian, Olten; Wehrli Tina, Däniken; Wehrli Yanik, Däniken; Widmer Michelle, Biberist; Wolter Jan, Olten.

MSc Business Information Systems Full Time: Adnan MD Morshed Jaman, Olten; Montecchiari Devid, Olten; Suresh Puneeth Krishna, Olten.

Master of Science in International Management Part Time: Knittel Sabrina, Solothurn. (mgt)