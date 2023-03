Technische Revolution Zum Beispiel im Steueramt: Hier will der Kanton Solothurn auf künstliche Intelligenz setzen Noch nutzt die Kantonsverwaltung keine künstliche Intelligenz. Aber das soll sich bald ändern. Und: Solothurner Schülerinnen und Schüler haben ChatGPT und Co. bereits für sich entdeckt.

In aller Munde: ChatGPT simuliert menschliche Sprache. Bild: Richard Drew/AP

Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) schreitet rasant voran. Damit öffnen sich viele Chancen und Risiken – so könnte man die Stellungnahme des Solothurner Regierungsrats zu diesem Thema zusammenfassen. Der Einsatz von KI polarisiere und müsse auch nach ethischen Kriterien beurteilt werden, schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von André Wyss (EVP, Rohr). Was erst mal nach Allgemeinplätzen klingt, wird dann doch einigermassen konkret.

Zwar wird in der Kantonsverwaltung aktuell keine KI eingesetzt. Namentlich gegenüber Sprach- und Textgeneratoren – aktuell sorgt das Programm ChatGPT weltweit für Furore – hat man im Rathaus datenschutzrechtliche Bedenken.

Gleichzeitig steht für die Solothurner Regierung fest: Wo KI einen Mehrwert schaffe, werde sie auch nach und nach zum Einsatz kommen. Demnach prüft das Steueramt derzeit den Einsatz eines Machine-Learning-Modells, das bei der Veranlagung von natürlichen Personen helfen soll. Voraussichtlich 2024 soll das Programm ausgetestet werden; Details werden keine genannt.

Wenn die KI die Hausaufgaben erledigt

Als mögliches weiteres Anwendungsgebiet wird etwa der Einsatz von Chatbots auf dem Webportal der Kantonsverwaltung genannt. Mit anderen Worten: Eine virtuelle Person könnte den ersten Dialog mit Nutzerinnen und Nutzern übernehmen und ihnen helfen, rasch die richtigen Informationen zu finden.

Künstliche Intelligenz ist auch für die Schulen eine Herausforderung. Bild: Keystone

Und wie sollen Schulen mit KI umgehen? Denn ChatGPT und Co. verfassen auf Befehl auch Aufsätze und allerlei andere Texte in Sekundenschnelle. Dies haben auch Solothurner Schülerinnen und Schüler bereits für sich entdeckt. «Im Bereich der Berufs- und Mittelschulen hat sich gezeigt, dass KI-Programme sofort bei allen möglichen Aufgaben zur Anwendung gelangen», stellt die Regierung fest.

Deshalb wolle man die Lehrerschaft befähigen, «die technologische Unterstützung bestmöglich zu nutzen». Konkret: Die Schulen und das zuständige Amt müssten nun Handlungsmöglichkeiten definieren, um einen erfolgreichen Einsatz von KI in den Schulen zu ermöglichen. (sva)