Technische Probleme bei Anmeldung sorgen für Ärger — im Impfzentrum selber lief es aber besser als geplant

Die am Montag zusätzlich verabreichten Dosen würden in Zukunft nicht fehlen, betont Huber. Im Kanton stünden genug Impfdosen zur Verfügung, um die besonders gefährdeten Personen zu impfen.

Noch mehr Menschen wurden gestern in den Alters- und Pflegeheimen geimpft: Laut Peter Huber, dem Leiter Zivilschutz, wurden in den Institutionen 390 Personen geimpft.

Deshalb wurden gestern 144 Personen in der Reithalle in Solothurn geimpft, viel mehr, als eigentlich geplant war. Noch an der Medienkonferenz, die am Morgen vor der Öffnung des Zentrums stattgefunden hatte, war davon die Rede, in der Reithalle maximal 50 Person pro Tag impfen zu wollen.

«Unsäglich» sei diese Situation, sagt Leser Hanspeter Rederlerchner aus Solothurn, der sich telefonisch bei der Redaktion gemeldet hatte. «Ich habe den Eindruck, dass man der Aufgabe beim Kanton nicht gewachsen ist. Hoffentlich klappt es mit den Online-Anmeldungen besser». Schon seit 9 Uhr morgens habe er versucht, über die Infoline einen Termin zu erhalten. Geklappt habe es trotz mehreren Versuchen bis 16 Uhr noch nicht.

Ähnliche Rückmeldungen kommen am frühen Nachmittag auf schriftlichem Weg in der Redaktion an: «Es heisst, die Nummer ist ungültig oder diese Nummer ist nicht in Betrieb», schreibt Leserin Ruth Reinhard.

Ähnlich geht es auch Jürg Peter Hunziker. «Ich versuche seit dem Morgen durchzukommen, falle aber immer aus der Leitung.» Dafür, dass die Termine im Impfzentrum bei der beschränkten Anzahl Impfstoff schnell vergeben seien, habe er Verständnis, so Hunziker weiter. «Aber dass die Anmeldung technisch nicht funktioniert, kann ich nicht verstehen.»

Auch beim Kanton war man sich gestern bewusst, dass die telefonische Anmeldung nicht so verlaufen war, wie sich das die Bevölkerung gewünscht hatte. In den Sozialen Medien entschuldigte sich die Verwaltung für die technischen Probleme.

Insgesamt habe man auf acht Linien Anrufe entgegengenommen, hiess es von Seite des Kantons gestern Abend. Gestern habe man für die nächsten Tage 275 Impftermine vergeben. Von Seite der Behörde wolle man verhindern, dass es erneut zu einer Überlastung komme. «Die Kapazitäten und die Zeitfenster für die Anmeldung werden in den nächsten Tagen weiter ausgebaut», so der Kanton.

Dass es mit dem Anmelden gestern nicht klappen wollte, hatte laut der Verwaltung auch damit zu tun, dass man im Solothurnischen wie in anderen Kantonen auf das Anmeldesystem des Bundes gesetzt hatte. «Nachdem diese schweizweit einheitliche Lösung noch nicht in vollem Umfang zur Verfügung steht und wir den Impfstart jedoch nicht weiter verzögern wollten, bietet der Kanton im Interesse der Bevölkerung als vorübergehende Möglichkeit die telefonische Terminreservation an», heisst es auf Anfrage.

Allzu lange dürfte es nicht dauern, bis die IT-Lösung des Bundes in Betrieb genommen wird. An der gestrigen Medienkonferenz ging die Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner davon aus, dass es schon heute oder morgen so weit sein könnte.