SwissSkills-Wettkämpfe sind gestartet — so schneiden die Solothurner ab

Fabienne Häner, 21, Hotelfachfrau EFZ

Die 21-Jährige hat in der 1. Qualifikation den 4. Platz belegt und sich somit nicht für das Finale qualifiziert. «Am Anfang war ich enttäuscht, dass ich nicht ins Finale gekommen bin. Es war jedoch eine lohnenswerte Erfahrung», so Fabienne Häner.

Im Halbfinale mussten viele verschiedene Aufgaben von den Teilnehmern gemeistert werden. Die erste Aufgabe bestand darin, die Bestandteile eines Staubsaugers zu erklären und einen Teppich zu saugen. Anschliessend hatte sie 75 Minuten Zeit, ein Zimmer nach dem Thema «Naturerlebnis» einzurichten.«Ich entschied mich für ein Alpzimmer», so Häner. In den weiteren Runden musste sie Kleider glätten, Bodenbelege erkennen, ein Menu erstellen, den Tisch decken und weiteres.

Am 11. und 12. September fand der Wettkampf Hotellerie/Hauswirtschaft in Adelboden statt. Am Freitag die erste Halbfinalrunde mit drei Teilnehmern und am Samstag die zweite Runde mit vier Teilnehmern. In der zweiten Halbfinalrunde war auch Fabienne Häner aus Seewen dabei. Wie die 21- Jährige in einem früheren Interview bereits bekannt gab, schloss sie vor zwei Jahren ihre Ausbildung im Hotel Adler erfolgreich ab.

Am ersten Tag des Wettkampfes mussten die Teilnehmer Modelle für verschiedene Teile wie beispielsweise einen Lüftungskanal-Bogen planen. An den drei darauffolgenden Tagen hatten die Teilnehmer Zeit diese Modelle herzustellen.

Vom 8. - 11. September fand der Wettkampf für den Beruf Isolierspengler/in EFZ in Münchenbuchsee statt. Mit dabei: Der 25-Jährige Jonas Gutherz aus Hägendorf, der seine Ausbildung diesen Sommer abgeschlossen hat. Zuvor absolvierte er die Ausbildung zum Bäcker-Konditor und arbeitete einige Jahre in diesem Bereich. «Durch meinem Vater bin ich später jedoch auf den Beruf Isolierspengler gekommen, da er bereits sein Leben lang diesen Beruf ausübt», so Gutherz.

«Ich bin am Wettkampf angekommen und hatte 10 Minuten Zeit, mich in die Patientendokumentation einzulesen», so Tomás Soutelo aus Büsserach. Anschliessend musste er eine Patientin instruieren, wie sie die Medikamente korrekt inhaliert. «Zusätzlich führte ich noch eine Ernährungsberatung durch, erstellte einen Menüplan und verabreichte der Patientin Augentropfen und -gel. Am Schluss sollte alles noch in einem Dokumentationssystem erfasst werden», sagt Soutelo.

Für den ganzen Wettkampf hatte man 30 Minuten Zeit. «Was sehr sportlich ist», so der 20-Jährige. «Mir hat es daher am Schluss auch nicht für die Dokumentation gereicht, da ich mehr Wert auf das Wohlbefinden der Patientin gelegt habe». Zusätzlich komme man in eine fremde Umgebung mit einem anderen Dokumentationssystem, was es nicht gerade erleichtere.

Tomás Soutelo hat in diesem Jahr die Ausbildung zum Fachmann Gesundheit bei Universitäre Altersmedizin Felix Platter in Basel abgeschlossen. Im Moment absolviere er nun das Studium zum Diplomierten Pflegefachmann an der Höheren Fachhochschule, erzählt er. Da er den 1. Platz an den Kantonalen Berufsmeisterschaften 2019 in Basel belegt habe, konnte er an den SwissSkills 2020 teilnehmen.

Der Wettkampf für den Beruf Fachmann/-frau Gesundheit ist am 10. und 12. September gewesen. Am Donnerstag fand die Vorausscheidung statt und am Samstag der Finale mit den besten sechs Teilnehmern. Tomás Soutelo hat am ersten Wettkampfstag den 17. Platz von 19 Teilnehmern belegt. «Ich war überrascht, dass ich den 17. Rang erreicht habe, daher bin ich mit dem Resultat eher weniger zufrieden», sagt der Büsseracher. «Ich habe eigentlich keinen Fehler gefunden, ausser dass ich die Dokumentation am Schluss nicht gemacht habe».

Romano Kunz, 21, Automobil-Mechatroniker EFZ