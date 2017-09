Wer telefoniert heute noch mit einem Fesnetz-Telefon? Immer weniger, sagt die Swisscom. Sie gab nach dem ersten Quartal 2017 bekannt, dass sie Kunden in ihrem einstigen Kerngeschäft – der Festnetz-Telefonie – verliert. Die Swisscom setzt denn auch nicht mehr auf analoge, sondern auf digitale Anschlüsse.

Konkret bedeutet das: Ab 2018 gibt es keine Anschlüsse mehr über die Telefondose. Stattdessen werden alle Kabel, also auch die für Internet und Fernsehen, an einer Box angeschlossen. Das führt dazu, dass einige Kunden ihre Installationen zu Hause umstellen und dafür Elektriker aufbieten müssen. Die Anbieter von Festnetzanschlüssen im Kanton Solothurn scheinen davon zu profitieren: «Wir konnten in diesem ersten halben Jahr 2017 einen extremen Zuwachs an Neukunden feststellen», erzählt beispielsweise Kurt Hohler, Geschäftsleiter der Gemeinschaftsantenne Grenchen (GAG).

Pluspunkt: Kundennähe

Laut Kohler hat die GAG im ersten Halbjahr 2017 etwa 400 neue Kunden gewonnen. So viele waren es im ganzen Jahr 2016. Obwohl die GAG auch ausschliesslich digitale Anschlüsse anbietet. Den Kunden störe dies aber nicht grundsätzlich. «Die Wechselbereitschaft der Kunden ist da, solange das Umstellen einfach geht», so Kohler.

Ähnliches berichtet Philipp Wagner, stellvertretender Kommunikationsleiter der EWK Herzogenbuchsee, die ebenfalls nur digitale Anschlüsse anbietet. «Viele waren nicht bei uns Kunden, weil wir nur Anschlüsse via Modem verkauft haben», erklärt Wagner. Jetzt, da die Leute eh umstellen müssten, täten sie das lieber bei einem Anbieter in der Nähe. «Gerade viele ältere Leute sind überfordert», erklärt Wagner.