Damit soll verhindert werden, dass unnötig operiert wird, weil Ärzte, gerade bei Zusatzversicherten, mehr verdienen, wenn sie mehr operieren. Tatsächlich sind die Solothurner Spitäler derzeit bereits an der Ausarbeitung eines neuen Lohnsystems ohne Mengenanreize. Einige Ärzte wehren sich jedoch juristisch dagegen.

Ruf nah mehr Transparenz

Die SVP will sich zudem für mehr Transparenz einsetzen. Künftig, so fordert Ritschard, sollen die Löhne der Chefärzte der Solothurner Spitäler jährlich im Geschäftsbericht publiziert werden. Bisher war dies nicht der Fall. Denn den höchsten ausbezahlten Lohn hatte die soH erst im Oktober genannt, nachdem diese Zeitung ein Zugangsgesuch nach dem Öffentlichkeitsgesetz gestellt hatte. Zuvor hatte die Spitäler-AG monatelang Angaben dazu verweigert.

Nun muss der Regierungsrat zu Ritschards Vorstoss Stellung nehmen. Am Ende entscheidet dann der Kantonsrat, ob er umgesetzt wird. Zu diskutieren geben dürfte, neben den Löhnen, die Frage, inwieweit die Politik der Spitäler-AG dreinreden darf. Denn die kantonseigenen Spitäler wurden vor einigen Jahren bewusst in eine AG überführt, die von einem unabhängigen Verwaltungsrat geleitet wird.

So sollen die Spitäler auf dem Markt, und unter Konkurrenz, eigenständig arbeiten. Allerdings ritzt der Kanton selbst derzeit massiv an diesem Prinzip der Eigenständigkeit: Denn, anders als in anderen Kantonen, muss die soH den 340 Mio. Franken teuren Spitalneubau in Solothurn nicht selbst bezahlen. Der Steuerzahler tut dies, was bereits für Kritik aus anderen Kantonen gesorgt hat.