An Solothurner Schulen soll mindestens einmal pro Jahr die Nationalhymne an einem allgemeinen Schulanlass dargeboten werden. Dies fordert Kantonsrat Roberto Conti (SVP, Bettlach) in einem Parlamentsvorstoss. Damit soll «dem bereits fortgeschrittenen Identifikationsverlust in unserem Land» entgegengewirkt werden, schreibt Conti. Und weiter: «Man ist offenbar vermehrt bereit, die Geschichte, Kultur, Traditionen und Werte der Schweiz zurückzudrängen und fremde Kulturen bevorzugt zu zelebrieren. Die ‹Einheitsbrei-Gleichmacherei-Mentalität› hat offenbar auch in der Schule Einzug gehalten.»

Der Regierungsrat hält Contis Engagement in Bezug zum Schweizerpsalm – zumindest im Grundsatz – für nachvollziehbar: «Wir haben ein offenes Ohr für dieses Anliegen, zumal der ‹Schweizerpsalm› nicht nur an patriotischen Feiern und Volksfesten gesungen wird, sondern auch national und international im Sport eine wichtige Rolle spielt. Die Nationalhymne ist und bleibt ein Ritual, das unseren Zusammenhalt und unsere Zugehörigkeit zur nationalen Gemeinschaft zum Ausdruck bringt», schreibt die Regierung in ihrer Stellungnahme zum Vorstoss.