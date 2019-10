Studie zeigt: Kanton Solothurn altert stark – das setzt soziale Systeme unter finanziellen Druck

Bereits seit Jahren machen Experten auf die Problematik aufmerksam: In den nächsten 15 Jahren tritt die Generation der sogenannten «Babyboomer», all jener, die in den rund 20 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, aus dem Erwerbsleben aus. In Verbindung mit der in den letzten Jahrzehnten gesunkenen Geburtenrate führt dies zu einer stärkeren Alterung der Bevölkerung. Berücksichtigt man ausserdem die Tatsache, dass die Menschen immer älter werden und die Gesundheitskosten weiterhin steigen, ergeben sich daraus strukturelle Veränderungen und die Frage, wie die Gesellschaft ab 2033 auf diese finanziell und strukturell reagieren will. Dann nämlich wird der letzte Jahrgang der «Babyboomer» pensioniert.

Für Prof. Dr. Mathias Binswanger, Volkswirtschaftsprofessor an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), ist diese Feststellung zwar keine Überraschung und Solothurn bilde schweizweit keine Ausnahme. Doch: «Man redet in dieser Frage meist von der AHV, während die Kosten, die auf die Gemeinden zukommen, ausser Acht gelassen werden.» Erstmals prognostizieren nun Zahlen diese Entwicklung für die Region Solothurn. Am Donnerstag wurden sie präsentiert.

Zwei Studierende der Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) haben im Auftrag des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) und von sovision espaceSolothurn, einem Verein zur Förderung von wirtschaftlichen Interessen und von kreativen Projekten in der Region Solothurn, Datenmaterial gesammelt und ausgewertet.

Dieses zeigt: Während die Bevölkerung in 41 Solothurner Gemeinden in den nächsten Jahren um 8 Prozent steigt, sinkt die Zahl der Erwerbstätigen um rund 8 Prozent. Gleichzeitig steigt der Anteil an Pensionierten um nicht weniger als 58 Prozent. Beträgt das Verhältnis von Pensionierten zu Erwerbstätigen aktuell 0,302 Prozent – kommen also auf einen Pensionierten drei erwerbstätige Personen - , wird das Verhältnis 2033 0,528 betragen: Auf eine pensionierte Person kommen noch knapp zwei Erwerbstätige.