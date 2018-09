Keine Preisberechnung der ElCom liegt für die Gemeinde Lüsslingen-Nennigkofen vor, als einziger im ganzen Kanton. Handelt es sich um ein gallisches Dorf in Sachen Stromversorgung? In gewissem Sinn vielleicht schon. Als der Marktführer im oberen Kantonsteil, die AEK Energie AG, letztes Jahr seine Tarife bekannt gab, sorgte das wegen den weit überdurchschnittlichen Preiserhöhungen für Aufsehen und auch Unmut. Insbesondere in den Gemeinden, die sich für das sogenannte Partnermodell der AEK entschieden haben: Neben Lüsslingen Nennigkofen (genauer dem Ortsteil Lüsslingen der Fusionsgemeinde) sind das Gerlafingen, Kriegstetten, Langendorf, Lommiswil, Luterbach, Subingen, Zuchwil und Lüterkofen-Ichertswil. Sie sind nach wie vor Eigentümer ihres eigenen Netzes, haben es aber ausgelagert und den Betrieb an die AEK verpachtet.

Im Kanton Solothurn kann man von konstanten Strompreisen sprechen. Über alle Anbieter resultiert im Durchschnitt ein Aufschlag um knapp 0,1 Prozent, vor einem Jahr waren es rund drei Prozent. Dabei steigt der Strompreis 2019 aber nur in 41 Gemeinden, in 66 Gemeinden werden Beleuchtung, Kochen, Staubsaugen, Waschen etc. sogar etwas billiger. Gar keine Veränderung gibt es in Fulenbach, ein besonderer Fall ist Lüsslingen-Nennigkofen, wo noch nicht feststeht, wer den Strom nächstes Jahr liefern wird.

Bei allen Zahlen in der Tabelle (siehe unten) handelt es sich allerdings nicht um verbindliche Preisangaben, sondern Modellrechnungen der ElCom. Der effektive Preis pro Kilowattstunde hängt bei vielen Anbietern auch von der Gesamtmenge und dem Zeitpunkt des Stromkonsums ab. Die hier verglichenen Preise basieren auf den Berechnungen für einen durchschnittlichen Haushalt mit Elektroherd und Tumbler, aber ohne Elektroboiler und mit einem Verbrauch von 4500 Kilowattstunden im Jahr.

Enorme Bandbreite

Daraus ergeben sich für einen solchen Haushalt im Kanton Solothurn bei einem Durchschnittspreis von 21,58 Rappen pro Kilowattstunde Stromkosten von 971 Franken pro Jahr, was rund fünf Prozent über dem landesweiten Durchschnitt liegt. 971 Franken im Jahr, 81 Franken im Monat: Das ist nicht die Welt, vergleicht man es zum Beispiel mit der Rechnung für die Krankenkassenprämien. Aber für manches Haushaltbudget dürfte es schon eine Rolle spielen, ob die Kilowattstunde 13,97 Rappen oder 24,65 Rappen kostet.

Diese enorme Spannweite von über 70 Prozent hat die Differenz im Kanton Solothurn zwischen dem tiefsten Strompreis in Neuendorf und dem höchsten in Biezwil und Lüterswil-Gächliwil: Im Bucheggberg kann der Stromverbrauch einen Durchschnittshaushalt mit über 1100 Franken im Jahr belasten, während man im Gäu mit unter 630 Franken davonkommt.

Beeinflussen liesse sich das nur durch einen Umzug, denn an den Stromanbieter am Wohnort sind Privatkunden gebunden.