In Kestenholz steigen die Stromkosten ab 2023 deutlich: Der Tarif liegt bald bei 33,60 statt 18,80 Rappen pro Kilowattstunde

Schluss mit Warten: Nun herrscht Klarheit über die Strompreise in Kestenholz für das nächste Jahr. Auch in dieser Gäuer Gemeinde muss die Bevölkerung fortan tiefer in die Tasche greifen.