Stromausfall Doppel-Erdschluss: Teile von Olten waren am frühen Morgen ohne Strom In Gebieten der Stadt Olten fiel am frühen Montagmorgen während rund eineinhalb Stunden der Strom aus. Gemäss der Aare Energie AG führte ein Doppel-Erdschluss zum Stromausfall.

In der Nacht auf Montag fiel in Teilen Oltens der Strom aus. (Archivbild) Bruno Kissling

Am frühen Montagmorgen waren Teile der Stadt Olten ohne Strom. Betroffen waren Gebiete ab der Baslerstrasse, Frohheim bis Altmatt sowie rund um den Bahnhof via Winkel bis zur Fachhochschule und Coop Säli. Gemäss einer Mitteilung der Aare Energie AG trat die Störung am Morgen früh ab 3.40 Uhr ein. Ab 5.15 Uhr konnte durch Wiedereinschaltungen das gesamte Netz wieder bedient werden. Auf Anfrage sagt der Leiter Beschaffung und Vertrieb der Aare Energie AG, Martin Züst: «Nachdem wir die Stromleitung pro Quartier gestaffelt wieder zugeschaltet haben, hatten alle unsere Kunden wieder Strom.»

Das Video in der Facebook-Gruppe «Olten» zeigt den Bahnhof mit Notstrombeleuchtung. «Hät au sin Charm und sin Reiz», schreibt der User.

Gemäss Aare Energie AG hat ein Doppel-Erdschluss ab dem Unterwerk Rankwage auf dem 16 kV-Mittelspannungsnetz zum Stromausfall geführt. Laut Züst komme es bei einem Erdschluss zu einem unerwünschten Kontakt zwischen einer stromführenden Leitung mit der Erde. Unklar ist aber, warum es zum Erdschluss gekommen ist. «Im Moment wissen wir nicht genau, weshalb der Erdschluss passiert ist», sagt Züst. Die Aare Energie versuche derzeit, die Ursache anhand ihrer aufgezeichneten Daten einzugrenzen.

Bisher habe die Aare Energie AG nur einzelne Rückmeldungen von betroffenen Kunden erhalten. Relevante Schäden seien keine gemeldet worden. Züst sagt, dass die meisten Betroffenen vom Stromausfall wohl nichts mitbekamen, da sie um diese Zeit noch geschlafen haben. «Sie haben den Ausfall am Morgen aber womöglich lediglich an der blinkenden Anzeige auf dem Wecker oder einem Küchengerät bemerkt.»