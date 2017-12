Das Pflanzenschutzmittel Glyphosat ist vor allem in Europa umstritten: Vom US-Konzern Monsanto entwickelt, kommt es seit 1974 zur Vernichtung von Unkraut und Gräsern zum Einsatz. Als Totalherbizid wirkt es auf sämtliche grüne Pflanzen und hat damit ein so breites Spektrum wie nur wenig andere herbizide Wirkstoffe. Vereinfacht erklärt, blockiert es ein Enzym, das Pflanzen zur Herstellung lebenswichtiger Aminosäuren brauchen. Glyphosat steht im Verdacht, in Nahrungsmittel zu gelangen und Krebs auszulösen. Bewiesen ist das aber nicht. Ebenso warnen Umweltschützer vor möglichen Schäden für Tiere und Natur. Der Bundesrat will Glyphosat analog zur EU nicht verbieten. Im November dieses Jahres lehnte er eine entsprechende Motion der Grünen ab und bekräftige somit seine bisherige Haltung. (sda/sva)