Die Bedingungen für den Wintersport waren am Wochenende nochmals bestens und viele nutzten die Angebote in der Region, um sich nochmals auf den Skis, mit dem Schlitten, auf den Langlaufski oder mit Schneeschuhen an den Füssen zu bewegen.

Sowohl die Betreiber der Skilifte auf dem Balmberg, als auch diejenigen auf dem Grenchenberg ziehen ein positives Fazit über die Wintersaison. Auch dank des wunderbaren Wetters während der Schulferien kamen viele «auf den Berg» und freuten sich über das Angebot direkt vor der Haustüre.