Strafverfahren Polizei-Razzia: Kosovare beschäftigte illegal mehrere Serbinnen in Oltner Nachtclub Im Rahmen einer koordinierten Aktion hat die Kantonspolizei Solothurn ein Nachtlokal in Olten kontrolliert. Dabei stiessen sie auf sechs Frauen, die dort illegal arbeiteten. Gegen sie werden fremdenpolizeiliche Massnahmen eingeleitet, gegen den Betreiber des Lokals ein Strafverfahren geführt.

In der Nacht auf Mittwoch hat die Kantonspolizei Solothurn an der Haslistrasse in Olten ein Tanz- und Nachtlokal kontrolliert. Die Aktion fand in enger Zusammenarbeit zwischen der Kantonspolizei Solothurn, der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn, dem Migrationsamt und dem Kantonalen Lebensmittelinspektorat statt.

Der Betreiber des Oltner Tanzlokals beschäftigte illegal sechs Frauen aus Serbien. Benjamin Manser (Symbolbild)

Bei der Kontrolle wurden sechs Frauen angetroffen, die illegal als Animierdamen oder als Servicepersonal in dem Lokal arbeiteten, schreibt die Kapo in einer Mitteilung. Gegen die Frauen, die alle serbische Staatsangehörige und zwischen 21 und 50 Jahre alt sind, wurden fremdenpolizeiliche Massnahmen eingeleitet. Sie wurden festgenommen. Ausserdem werden sie nach Serbien zurückgeführt und mit einem Einreiseverbot belegt.

Gegen den 44-jährigen Kosovaren und Betreiber des Lokals, wird durch die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn ein Strafverfahren geführt.