Stimmrechtsalter Solothurner Regierung würde es begrüssen, Jugendliche ab 16 an der Urne zuzulassen Ein Versuch, es im Kanton Solothurn auf kommunaler Ebene zuzulassen, scheiterte. Jetzt spricht sich der Regierungsrat für das aktive Wahlrecht Jugendlicher bei Nationalratswahlen aus.

Der Regierungsrat würde es begrüssen, wenn Jugendliche ab 16 stimmen und wählen dürften. Eibner/Daniel Fleig

Der Solothurner Kantonsrat hat es vor zwei Jahren abgelehnt, den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, das Stimm- und Wahlrechtsalter in kommunalen Angelegenheiten auf 16 Jahre zu senken.

Nun steht auf eidgenössischer Ebene eine parlamentarische Initiative der grünen Basler Nationalrätin Sibel Arslan zur Debatte, die das Stimm- und Wahlrechtsalter auf Bundesebene auf 16 Jahre senken will. Es geht dabei nur um das aktive Stimm- und Wahlrecht. Will heissen: Jugendliche dürften wählen und abstimmen, wären aber nicht in den Nationalrat wählbar.

Der Regierungsrat unterstützt diese Lösung. Seines Erachtens könne man davon ausgehen, dass eine Mehrheit der Jugendlichen in der Lage ist, den Inhalt politischer Themen zu verstehen und sich ihre Meinung dazu zu bilden, schreibt er in seiner Vernehmlassung an die staatspolitische Kommission des Nationalrats.

Die Wahl einer minderjährigen Person in eine eidgenössische Behörde sei dagegen kaum denkbar, da so ein nicht mündiges Behördenmitglied Rechtsgeschäfte zu beurteilen oder abzuschliessen hätte, welche es als Privatperson nicht tätigen dürfte.

Einen frühen Einbezug Jugendlicher in politische Prozesse hält der Regierungsrat hingegen für sinnvoll. Er könne das politische Interesse fördern und damit ein nachhaltiges Funktionieren der Demokratie begünstigen – vor allem, wenn diese wie in der Schweiz auf einem nachwuchsbedürftigen Milizsystem basiert.

Für die Solothurner Regierung ergäbe sich mit der Senkung des Stimm- und Wahlrechtsalters die Möglichkeit, das politische und gesellschaftliche Verhältnis zwischen den Generationen zu «moderieren» und auch die Wahlbeteiligung insgesamt zu erhöhen. (mou)