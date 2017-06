Vor der Sommerpause geht es wohl im Solothurner Kantonsrat nochmals hitzig zu und her. Traktandiert sind nämlich einige Geschäfte mit Potenzial für feurige Debatten. Zum Beispiel ein von der Regierung unterstützter Volksauftrag, mit dem die Gemeinden ermächtigt werden sollen, das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer mit Niederlassungsbewilligung C auf kommunaler Ebene einzuführen. Davon betroffen wären rund 42'370 Personen, was knapp 16 Prozent der Solothurner Wohnbevölkerung entspricht.

Gegen Post-Schliessungen

Zu reden geben dürfte auch der Auftrag der SP-Fraktion, der Massnahmen gegen flächendeckende Poststellenschliessungen fordert. Die Regierung möchte diesen Auftrag zwar entgegennehmen, aber nur unter gleichzeitiger Abschreibung. Sie vertritt nämlich die Auffassung, in den Gesprächen mit der Post im Sinne des SP-Auftrages die Interessen des Kantons angemessen vertreten zu haben.

Tierdrama Boningen

Erneut zur Sprache kommt im Solothurner Kantonsparlament das am 28. Mai letzten Jahres in Boningen aufgedeckte Tierdrama mit 16 toten Rindern. Felix Lang (Grüne, Lostorf), der bis vor kurzem als Präsident von Bio Nordwestschweiz fungierte, ist erneut nicht einverstanden mit der regierungsrätlichen Antwort auf seine zweite Interpellation zu diesem Fall.

Für ihn stellt der interne Untersuchungsbericht «eine sehr tendenziöse Verteidigungsschrift für den Veterinärdienst und die involvierte Kontrollorganisation» dar.

Positiver Rechnungsabschluss

Weniger Diskussionsstoff liefert das Hauptgeschäft der bevorstehenden Session, der Geschäftsbericht 2016. Die Rechnung des letzten Jahres schliesst zwar mit einem Aufwandüberschuss von 7 Mio. Franken ab. Das entspricht aber einer Verbesserung von 58. Mio. Franken gegenüber dem Budget. Entscheidend trug das operative Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit zum guten Rechnungsabschluss bei. Erstmals seit Jahren resultierte ein Ertragsüberschuss von über 30 Mio. Franken.

Weitere brisante Vorstösse

Auf der 43 Traktanden umfassenden Geschäftsliste der Juni/Juli-Session sind noch weitere Vorstösse auszumachen, die interessante und brisante Themen aufs Tapet bringen. Zum Beispiel: Neuregelung der Kantonsstrassenfinanzierung; Zusammenlegung von Energiefachstelle und Amt für Umwelt; Behördenpropaganda für die Unternehmenssteuerreform III – Regierungsintervention im rechtlichen Graubereich; automatische Umwandlung der «Führerausweise auf Probe» in unbefristete Führerausweise; Förderung von suffizientem Verhalten; religiöse Unterweisung nichtchristlicher Glaubensgemeinschaften; Auswirkungen und Risiken der Übernahme der Firma Kisag AG durch die Vebo; Mehrjahresprogramm Landwirtschaft; mehr Prämienverbilligung für kleine und mittlere Einkommen – Stopp der Finanzierung von Verlustscheinen aus der Prämienverbilligung; Beschaffung von Elektrofahr-zeugen beim Staat: Bei der Beschaffung kantonseigener Fahrzeuge sollen immer auch solche mit Elektroantrieb geprüft werden.

Vereidigung Regierung

Zum Schluss der Session wird es noch etwas feierlich: Die abtretenden Regierungsmitglieder Esther Gassler (FDP) und Peter Gomm (SP) werden verabschiedet sowie die neugewählte Regierung vereidigt.

Der Solothurner Kantonsrat tagt am 27./28. Juni und 5. Juli 2017. Die Sitzungen sind öffentlich und dauern jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Die Fraktionen nehmen Stellung zu den Geschäften: