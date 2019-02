Was sagen Oltner oder Grenchner Politiker zum Steuervorschlag von Grenchen und Olten?

Noch hat Nicole Hirt, Grenchner GLP-Kantons- und Gemeinderätin, nicht entschieden, was sie von der 13-Prozent-Strategie des Regierungsrates halten soll. Aus Sicht des Kantons sei eine mutige Vorlage richtig, so Hirt. «Aus Sicht der Gemeinde muss sie verkraftbar sein.» Hirt will nun Anträge für die Kantonsratsdebatte vom 7. März abwarten. Sie hofft auf «Anträge, hinter denen ich stehen kann». Die Kantonsrätin befürchtet, dass die heutige Vorlage vor dem Volk keinen Bestand haben könnte. Sie würde zusätzliche Einnahmen, etwa durch eine Erhöhung der Vermögenssteuer nicht ablehnen.

Peter Brotschi, CVP-Kantonsrat und Grenchner Gemeinderat, findet es zwar grundsätzlich positiv, dass die «Städte nun das Heft in die Hand genommen haben». Brotschi begrüsst, dass «der Steuerwettbewerb entschärft» wird. «Meine grundsätzlichen Bedenken sind jedoch nicht weg.» Der Grenchner ist einer der ganz wenigen CVP-Köpfe, die sich öffentlich gegen die Vorlage ausgesprochen haben.

Christian Werner, SVP-Fraktionschef im Kantonsrat und Oltner Gemeinderat, lehnt den Vorschlag der Städte ab. Für ihn sind die 13 Prozent Gewinnsteuersatz «ein Muss». Werner zeigt sich vom 16-Prozent-Vorschlag der beiden Städte jedoch nicht überrascht, schliesslich sei im Oltner Stadtrat «eine rot-grüne Mehrheit an der Macht». Es könne in der Stadt nach wie vor viel Sparpotential realisiert werden, ohne dass die breite Bevölkerung davon betroffen wäre. So oder so dürfe er als Kantonsrat nicht nur im Interesse einer einzelnen Gemeinde handeln, sondern müsse die Interessen des ganzen Kantons berücksichtigen. Allerdings ist sich der SVP-Fraktionschef auch bewusst, dass in seiner Fraktion die Meinungen dazu (noch) nicht einheitlich sind.

Etwas anders als der Fraktionschef sieht dies etwa Richard Aschberger. Der Grenchner SVP-Gemeinde- und Kantonsrat will sich zwar nicht zu Detailfragen des Städtevorschlages äussern, untersteht er doch als Mitglied der Finanzkommission dem Kommissionsgeheimnis. Er ist aber überzeugt: «Wenn die Städte nicht mitmachen, ist die Vorlage an der Urne chancenlos.» Als Grenchner sei er zudem «klar an einer verträglichen Lösung interessiert.» Aschberger möchte lieber einen guten Kompromiss als ein «Nein» beim Volk. Schliesslich stünden Tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel.

Felix Wettstein, Grünen-Kantonsrat und Oltner Stadtparlamentarier, ist zwar froh, dass nun bürgerliche Kräfte die Steuervorlage ebenfalls genauer hinterfragen. Ihm, der selbst die alternative «Verantwortungsstrategie» mitgeprägt hat, geht der Vorschlag jedoch zu wenig weit. «Die Reform muss ertragsneutral umgesetzt werden», fordert Wettstein weitergehende Massnahmen.

Matthias Borner, Oltner SVP-Gemeinde- und Kantonsrat, hat zwar «Verständnis für die städtische Sicht». Er findet es jedoch falsch, «dass man die 13-Prozent-Strategie» aufgibt. Der Oltner sieht daneben doch durchaus Forderungen im Vorschlag der Städte, «die zu prüfen sind»: «Mehr Flexibilität für die Gemeinden ist richtig.» Er selbst mache es sich als Mitglied der Finanzkommission nicht einfach und führe mit diversen Personen aus Industrie oder aus den Gemeinden Gespräche. Borner gibt jedoch zu bedenken: Die SP werde aus wahltaktischen Gründen das Geschäft vor den Nationalratswahlen im Herbst wohl so oder so ablehnen. Deshalb dürfe man nicht zu viele Kompromisse machen.

«Die Stossrichtung ist gut», sagt Markus Ammann, Stadtoltner und SP-Fraktionschef im Kantonsrat, zum Vorschlag der Städte. Er sei froh, dass die Städte erkannt hätten, welch gravierende Auswirkungen die Steuervorlage für die Gemeinden habe. Allerdings kritisiert er, dass die Vorlage aus der Gemeindeoptik heraus erarbeitet worden sei. «Für den Kanton ist noch nichts gewonnen.» Ammann bezeichnet den Vorschlag jedoch als «Weg hin zu einem Kompromiss».