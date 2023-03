«Steuern senken» Kanton Solothurn macht 148 Millionen Überschuss: Die Reaktionen aus der Politik sind kontrovers Besteht nach dem äusserst positiven Rechnungsabschluss wieder finanzpolitischer Spielraum? Mehr Mittel für die Prämienverbilligung? Tiefere Steuern für alle? Die Reaktionen der Parteien sind kontrovers.

Der Kanton Solothurn schrieb 2022 zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen. Bild: zvg

Die Staatsrechnung 2022 schliesst mit einem satten Gewinn von 148 Millionen und damit um 156 Millionen besser ab als budgetiert. Zweifellos ein erfreuliches Ergebnis, dennoch fallen die Reaktionen aus der Politik kontrovers aus.

Von der linken Seite gibt es Kritik an der zu pessimistischen Budgetierung. Für die SP zeigt das Ergebnis, dass die von ihr seit Jahren geforderte deutliche Erhöhung der Mittel für de Prämienverbilligung «problemlos» finanzierbar gewesen wäre.

Auch die bescheidene Lohnerhöhung für das Staatspersonal sehe mit diesem sehr guten Rechnungsabschluss «noch schlechter» aus. Für die stetig wachsenden Aufgaben, die in einer der schlanksten Verwaltungen der Schweiz bewältigt werden, wäre ein deutlicheres Zeichen der Wertschätzung angebracht gewesen, findet die SP.

Ausgabendisziplin muss weiter Priorität haben

Den Freisinnigen bereitet dagegen das Stellenwachstum in der Verwaltung Sorgen. Die Kritik gelte nicht dem Staatspersonal, sondern den politischen Behörden, die immer neue Aufgaben erfinden. Die Freisinnigen werben für ihre 1:85-Volksinitiative, die den Stellenetat plafonieren will. Sie sei «notwendiger denn je».

Das unbestrittenermassen sehr gute Rechnungsergebnis ist für die FDP kein Grund, in einen Freudentaumel zu verfallen, Ausgabendisziplin habe weiterhin Priorität. Als «Risikoposten» betrachten die Freisinnigen die 500-Millionen-Beteiligung an der Solothurner Spitäler AG. Regierung und Verwaltungsrat müssten Massnahmen einleiten, damit die Werthaltigkeit der Beteiligung auch in Zukunft gegeben ist.

Mehr Prämienverbilligung oder tiefere Steuern für alle?

Eher vorsichtig reagieren auch die Grünen auf die tiefschwarzen Zahlen. Angesichts des Wegfalls der Nationalbankausschüttungen im laufenden Jahr und der in Kraft getretenen Steuersenkungen dürften die Überschüsse künftig nicht nur geringer werden, sondern «wohl eher ganz wegfallen», so ihre Einschätzungen. Sollten weitere Überschüsse erfolgen, wäre der Spielraum für die Grünen für eine weitere Entlastung der wenig Verdienenden über die Prämienverbilligung zu nutzen.

Die SVP ist da forscher: «Steuern senken statt Lohnerhöhungen für Kaderangestellte» ist ihre Mitteilung zum Rechnungsabschluss übertitelt. Die Regierung habe einmal mehr sehr konservativ budgetiert, aber nicht bei den Ausgaben, sondern vor allem bei den Einnahmen. Der Dank gehe deshalb an die Steuerzahlenden, die diesen positiven Rechnungsabschluss ermöglichten. Unternehmen und Einwohnern seien die «zu viel erhobenen Beträge» mittels Steuersenkungen zurückzuverteilen.

Auch für die Mitte soll die Bevölkerung vom guten Ergebnis profitieren. Wobei sie dabei kaum schon an neue Steuerentlastungen denkt. Es sei wichtig, die Steuerreform vom letzten Jahr zügig umsetzen, lässt man sich verlauten. Gleichzeitig gelte es, bei den Ausgaben weiterhin Mass zu halten. (szr)