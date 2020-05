Steuergeld soll jetzt auch für Nachtbusse und Ausflugsverkehr eingesetzt werden

Das Bundesamt für Verkehr hat das Angebotskonzept für den Eisenbahn-Ausbauschritt 2035 aktualisiert. Auf das Angebot im Kanton Solothurn hat das keine Auswirkungen. Und das heisst: Der Halbstundentakt von Grenchen Richtung Westschweiz und Zürich ist nach wie vor nicht gesichert. Auf der Linie Genf–Lausanne–Neuenburg–Biel–Grenchen Süd–Solothurn–Olten–Zürich–Winterthur–Wil–St. Gallen sind im Ausbauschritt 2035 zwei Züge in der Stunde geplant, dabei steht aber der Halt in Grenchen Süd entgegen der Forderung der Solothurner Regierung und der Eingabe der Planungsregion Nordwestschweiz im Jahr 2014 nur bei einem dieser zwei Züge fest. Der Halbstundentakt sei auch im aktualisierten Angebotskonzept nicht enthalten, bestätigt Kjell Kolden, Abteilungsleiter ÖV-Planungen im Baudepartement. Man sei hier zusammen mit dem Kanton Bern weiter am Verhandeln und dürfe zumindest von einem ergebnisoffenen Prozess sprechen: «Das Angebotskonzept 2035 wird im Lauf der kommenden Jahre noch zahlreiche Änderungen erfahren, ehe der definitive Fahrplan 2035 daraus abgeleitet wird, schreibt das Bundesamt für Verkehr.

Zwei Züge stündlich sollen in Zukunft auch auf der Linie Solothurn–Oensingen–Egerkingen–Olten–Aarau weiter bis Zürich HB, Zürich Flughafen und St. Gallen verkehren. Das heisst: Richtung Zürich bringt der Ausbauschritt 2035 im Fernverkehrsangebot ab Solothurn und Olten den Viertelstundentakt – eine klare Angebotsverbesserung, sprich Verdoppelung. Mit dem bekannten Wermutstropfen: Oensingen verliert den Intercity-Halt. Die Fahrt von Oensingen nach Zürich verlängert sich gegenüber heute um 11 Minuten, aber dafür erhält die Gäuer Metropole eine halbstündliche statt stündliche Verbindung nach Zürich. Berücksichtigt man die Umsteigeverbindungen in Olten, ergibt sich sogar ein Viertelstundentakt. Das kompensiere die längere Fahrzeit bei weitem, glaubte der Regierungsrat ein für den Kanton sehr vorteilhaftes Ergebnis für den Ausbauschritt 2035 herausgeholt zu haben. Er machte aber bekanntlich die Rechnung ohne die erzürnten Regionalvertreter: Vor einem Jahr fasste er vom Parlament den Auftrag, sich in Bern weiter «mit allen Mitteln» für den «langfristigen Erhalt der optimalen Anschlüsse» in Grenchen, Solothurn, Olten und eben auch Oensingen einzusetzen. Dass dies zu einem Rückkommen führen könnte, einen Intercity Genf–St. Gallen über Oensingen statt über die Bahn-2000-Neubaustrecke zu führen, darf aber bezweifelt werden. Es hätte weitreichende Konsequenzen: Um die Fahrzeit einhalten zu können, müsste wohl auf die Halte in Grenchen und Solothurn verzichtet werden, die Streckenkapazität würde nicht für das geplante Angebot im Regional- und Güterverkehr ausreichen, die Gleisbelegung in Olten wäre neu zu planen.

Ein Baustein des Angebotskonzepts 2035 ist unter anderen auch die Verdichtung des Angebots der Aare Seeland mobil AG (Bipperlisi) zwischen Solothurn und Flumenthal zum Viertelstundentakt, die mit der umstrittenen Mischverkehrslösung zwischen Baseltorkreisel in Solothurn und der Haltestelle St. Katharinen einhergeht.