Steuerdebatte In Olten geht es nicht nur um das städtische Budget: Neuer Streit um die Unternehmensbesteuerung ist entbrannt Nach den Entlastungen mit der Unternehmenssteuerreform ist eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses für juristische Personen für die Firmen schlimmstenfalls ein Nullsummenspiel. Gegen diese Argumentation laufen die Wirtschaftsverbände Sturm. Für die meisten Unternehmen habe die Staf-Vorlage zu einer Mehrbelastung geführt.

Der Abstimmungskampf um das Oltner Budget hinterlässt Spuren weit über die Stadt hinaus. Bruno Kissling

Vor dem Hintergrund der Referendumsabstimmung vom 13. Februar in der Stadt Olten über das Budget 2022, das eine Erhöhung des Steuerfusses für juristische Personen von 108 auf 118 Prozent vorsieht, ist ein Streit über die Auswirkungen der sogenannten Staf-Vorlage (Unternehmenssteuerreform und AHV-Finanzierung) entbrannt. Zusammen mit dem regionalen Industrie- und Handelsverein haben sich die Solothurner Handelskammer und der kantonale Gewerbeverband in den Oltner Abstimmungskampf eingemischt und empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern in einem offenen Brief, das Budget abzulehnen.

Die Steuerbelastung der Unternehmen sinkt, sagt Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet. Achim Günter

Die Aktion hat sich Oltens Stadtpräsident Thomas Marbet (SP) zu einem guten Stück selbst zuzuschreiben. In einem Interview mit dem «Oltner Tagblatt» erklärte er dreierlei: Mit der Senkung des Gewinnsteuersatzes in der kantonalen Umsetzung der Staf-Vorlage sei die Gesamtbelastung der Oltner Firmen auch mit einer Erhöhung des Steuerfusses noch tiefer als bisher. Firmen, die keinen Gewinn erwirtschaften, würden auch nicht mehr Steuern zahlen, Firmen mit Gewinn könnten sich den Beitrag leisten. Und schliesslich sei er überzeugt, dass nach und nach viele Gemeinden wegen der Ausfälle aus der Staf-Vorlage den Steuerfuss für juristische Personen erhöhen müssen und Olten sich so wieder dem kantonalen Mittelwert nähert.

Die Steuerbelastung der meisten Unternehmen steigt so oder so, sagt Handelskammer-Direktor Daniel Probst. Bruno Kissling

Das war zu viel für die Wirtschaftslobby. Er habe sich einen Moment sogar eine Abstimmungsbeschwerde überlegt, sagt Handelskammer-Direktor Daniel Probst, der selber lange Gemeindeparlamentarier in Olten war. Mit der Staf-Vorlage würden die Firmen nämlich gar nicht entlastet, sondern müssten sogar mehr Steuern und Abgaben zahlen als vorher, heisst es in dem offenen Brief an die Oltner Bevölkerung. Jedenfalls treffe dies für einen Grossteil der Unternehmen zu, insbesondere für eigentümergeführte KMU. Und damit wäre eben das Staf-Argument in der lokalen Steuerdebatte irreführend, um nicht zu sagen unredlich – ob der städtische Finanzhaushalt nun auf höhere Steuereinnahmen angewiesen ist oder nicht.

Die Steuerverwaltung hält sich aus der Debatte raus

Aber kann das überhaupt sein, in Tat und Wahrheit eine Mehrbelastung der Unternehmen? Wo doch so lange um einen Kompromiss in der Unternehmenssteuerreform gerungen wurde, hinter den sich schliesslich auch die Wirtschaftsvertreter stellten? Und wo der Kanton doch bis 2028 jährlich über 20 Millionen an die Gemeinden zahlt, um deren Steuerausfälle auszugleichen? Thomas Fischer, der Chef des kantonalen Steueramts, enthält sich eines Kommentars. Man nehme erstens grundsätzlich nicht Stellung zu kommunalen Abstimmungskämpfen. Zweitens kenne man die Grundlagen der im Oltner Abstimmungskampf verwendeten Rechenbeispiele nicht und könne sie deshalb auch nicht nachvollziehen.

Die Unternehmenssteuerreform Mit der Unternehmenssteuerreform (Staf-Vorlage) wird die Gewinnsteuerbelastung der juristischen Personen von früher maximal 21,4 Prozent in drei Schritten auf durchschnittlich einheitlich 15,4 Prozent (Basis ist der Steuerfuss der Stadt Solothurn von 2019) gesenkt. Die ­daraus resultierenden Mindereinnahmen der Gemeinden werden vom Kanton zeitlich befristet (bis 2028) zu einem grossen Teil abgegolten. Die Stadt Olten ist mit einem Beitrag von über 3 Mio. in diesem Jahr die grösste Nutzniesserin dieses sogenannten arbeitsmarktlichen Lastenausgleichs.

Handelskammer-Direktor Daniel Probst auf jeden Fall beharrt auf der Richtigkeit seiner Rechnung. Sie kommt zusammenfassend zu folgendem Schluss: Ein eigentümergeführtes Unternehmen mit einem Gewinn vor Abschreibungen von 300 000 Franken zahlte vor Staf in Olten 28 252 Franken Steuern. Mit Staf sind es heute aber 35 987 Franken. Der Grund sind einerseits höhere Lohnbeiträge an AHV und Familienausgleichskasse, vor allem aber zum Teil massiv reduzierte Abschreibungssätze, was zu einem höheren steuerbaren Gewinn führt. Rechnet man die privaten Steuern des Eigentümers hinzu, käme man in Olten mit Staf (höhere Vermögenssteuer und höhere Dividendenbesteuerung) bei einer Erhöhung des Steuerfusses von 108 auf 118 Prozent für juristische Personen alles in allem auf eine fast 20 Prozent höhere Steuerbelastung für den Unternehmer.

Wer vergleicht hier Äpfel mit Birnen?

Das so zusammenzuzählen mache etwa so viel Sinn wie «das Ganze noch durch die Postleitzahl der Poolreinigungsfirma zu dividieren», werfen die Befürworter der Steuererhöhung den Wirtschaftsverbänden in einer intensiv geführten Auseinandersetzung vor. Daniel Probst hält dem entgegen: «Wenn man schon mit Staf argumentiert, muss man auch alle Elemente dieser Vorlage einbeziehen.» Die Gegenseite im Abstimmungskampf um das Oltner Budget picke sich nur heraus, was ihr ins Konzept passt. Probst sagt:

«Was hier in Sachen Steuerentlastung vorgebracht wird, ist weit weniger als die halbe Wahrheit.»

Er macht darauf aufmerksam, dass man auf Seiten der Wirtschaft genau deswegen der Staf-Vorlage schon damals nur zähneknirschend zugestimmt habe. Natürlich führe sie insgesamt zu tieferen Steuereinnahmen und Entlastungen für grosse Firmen mit hohen Gewinnen und grossen Abzügen für Forschung und Entwicklung. Für viele KMU sei die Folge aber nun einmal eine Mehrbelastung.

Wehret den Anfängen

FDP-Kantonsrat Probst kündigt nun einen Vorstoss im Parlament an, um seine Berechnungen quasi zu offizialisieren. Dies nach dem Motto «wehret den Anfängen». Was man in seinen Reihen befürchtet, ist klar: Dass mit dem absehbaren Wegfall des Ausgleichs der Mindereinnahmen durch den Kanton immer mehr Gemeinden versuchen werden, sich mit einer Erhöhung des kommunalen Steuerfusses für juristische Personen schadlos zu halten und dies als Nullsummenspiel für die Unternehmen darzustellen. Das Narrativ sei immer das gleiche wie in Olten, sagt Handelskammer-Direktor Probst. In Grenchen, wo die Erhöhung des Steuerfusses durchging, sei den Kantonalverbänden die Diskussion noch «durch die Lappen gegangen», räumt er freimütig ein. In Langendorf, wo sie an der Gemeindeversammlung versenkt wurde, hatte sich das lokale Gewerbe ebenfalls zusammen mit dem kantonalen Gewerbeverband in einem offenen Brief dagegen gewehrt.

Dass bereits ein Trend zur Kompensation von Ausfällen durch die kantonale Staf-Vorlage eingesetzt hat, kann Thomas Steiner vom Amt für Gemeinden nicht bestätigen. Eine abschliessende Übersicht hat man dort zwar noch nicht, erfasst ist für 2022 eine Erhöhung des Gemeindesteuerfusses für juristische Personen neben Grenchen aber nur in Hägendorf, Stüsslingen und Erlinsbach.