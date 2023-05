Sterbehospiz: In Derendingen wurden rund 40 Leute in den Tod begleitet. Was ein Bewohner zu erzählen hat, erfahren Sie im Video

Vor 1 Jahr hat das Sterbehospiz in Derendingen eröffnet. Rund 40 Menschen durften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Zeit in den Tod begleiten. Vinzenz Köchli (94) lebt seit eineinhalb Monaten im Hospiz. Er erzählt aus seinem Leben an diesem speziellen Ort.