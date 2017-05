In der Branche hat sich die Faustregel etabliert, dass die EBITDA-Marge längerfristig zwischen 8 und 10 Prozent liegen sollte, damit ein Spital die nötigen Investitionen aus eigener Kraft stemmen kann. Man müsse berücksichtigen, dass die Übertragung der Spitalliegenschaften (noch ohne Bürgerspital Solothurn) vom Kanton auf die soH erst auf Beginn dieses Jahres erfolgte, so CEO Martin Häusermann

Will heissen: Rechnet man die knapp 23 Millionen Miete zum Betriebsergebnis dazu, die dem Kanton letztes Jahr noch bezahlt wurden, dann haben es die Solothurner Spitäler erstmals in die Bandbreite geschafft, wo man liegen sollte. Man macht deswegen aber nicht gleich in Euphorie. «Ein solches Ergebnis wird extrem schwer zu halten sein», so Häusermann.

Die Spitäler haben sich – nicht nur im Kanton Solothurn – in einem schwierigen Umfeld zu behaupten. Die Krankenkassen wie auch die Kantone, die die Spitalbehandlungen zu 55 Prozent mitfinanzieren müssen, drücken auf die Tarife. Und die Solothurner Spitäler mussten allein im letzten Jahr auf die Abgeltung sogenannter gemeinwirtschaftlicher Leistungen durch den Kanton im Umfang von 5 Millionen Franken verzichten. Das sind Aufwendungen zum Beispiel in der Aus- und Weiterbildung von Ärzten, die in den Fallpauschalen nicht enthalten sind.

Vertrauen gestärkt

Ein wichtiger Punkt, der Verwaltungsratspräsidentin Verena Diener dennoch optimistisch stimmt: Zu einem schönen Teil ist die Zunahme der Patientenzahlen zwar demografisch bedingt, aber es gelingt den Solothurner Spitälern offensichtlich, ihren Marktanteil mindestens zu halten oder etwas auszubauen.

Einerseits findet keine grössere Abwanderung von Solothurner Patienten zu Spitälern in anderen Kantonen statt, im Gegenteil: Die Zahl der Patienten aus sämtlichen Solothurner Bezirken ist gestiegen. Anderseits gelingt es sogar, Patienten aus anderen Kantonen anzuziehen: Ihre Zahl ist um rund 700 auf gut 5500 gewachsen. Das klingt vielleicht nicht nach wahnsinnig viel, bedeutet aber eine Steigerung um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ein Grund, ein bisschen stolz zu sein, findet die Verwaltungsratspräsidentin: «Es ist uns gelungen, das Vertrauen der Solothurner Bevölkerung in ihrer Spitäler deutlich zu stärken und auch über die Kantonsgrenzen hinaus an Attraktivität zu gewinnen», so Diener.