Der Architekt und Künstler Stefan Sieboth erhält den mit 20'000 Franken dotierten Solothurner Kunstpreis 2018. Der 82-jährige Sieboth aus Derendingen SO habe als Architekt sowohl für die Region als auch landesweit prägende und bedeutende Bauten geschaffen.

Sieboth führt seit 1959 ein eigenes Büro für Architektur und Industrial Design, wie es in einer Mitteilung der Solothurner Staatskanzlei vom Mittwoch heisst. Sein Schaffen erstrecke sich über die verschiedensten Ausdrucksformen der visuellen Kultur in den Bereichen Architektur, Design und Bildende Kunst.

Als Bildender Künstler gilt Sieboths Interesse vor allem der so genannt Konkreten Kunst. Der Regierungsrat würdigt mit dem Kunstpreis sein «andauerndes, unermüdliches Schaffen und die stete Treue zur Region».

Übergeben wird der Kunstpreis an einer Feier am 19. November im Parktheater Grenchen. Acht weitere Kunstschaffende erhalten an der Feier je einen mit 10'000 Franken dotierten Fachpreis. (mgt)