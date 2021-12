Stationäre Massnahme aufgehoben Trotz Schuldspruch: Mann, der seine Ehefrau jahrelang vergewaltigte, erringt vor Solothurner Obergericht einen Sieg Vier Jahre und zehn Monate muss ein mehrfacher Vergewaltiger ins Gefängnis. Das hat das Solothurner Obergericht entschieden. Trotz Rückfallgefahr kommt der Mann anschliessend aber frei, die stationäre Massnahme wurde gekippt.

Das Obergericht in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Es lässt sich nicht ausmalen, was die Frau von 2012 bis 2019 durchgemacht hatte. Mehrfach wurde sie von ihrem heute 64-jährigen Ehemann vergewaltigt. Er schlug, bedrohte und beschimpfte sie, ebenso die Kinder. Bei einem Besuch im naturhistorischen Museum Bern zog der eingebürgerte Türke seine Frau in einen Nebenraum und vergewaltigte sie dort. Einmal, in der Wohnung in Grenchen, zog er sogar die beiden Kinder mit ein, um diese «aufzuklären». Seine Frau musste sich in Unterwäsche aufs Bett legen, während er den Kindern sein erigiertes Glied zeigte. Später schickte er die Kleinen aus dem Zimmer und vergewaltigte seine Frau.

Die Frau blieb, weil sie Angst hatte, ihre Kinder zu verlieren

Erstinstanzlich war der Mann wegen mehrfacher Vergewaltigung und zig weiteren Delikten mit vier Jahren und zehn Monaten Gefängnis bestraft worden. Ebenso hatte das Gericht eine stationäre Massnahme angeordnet, weil beim Mann eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Heisst: Der Mann wäre fünf Jahre stationär therapiert worden. Und wenn die Ärzte zum Schluss gekommen wären, dass der Mann nach dieser Zeit noch immer eine Gefahr für die Bevölkerung dargestellt hätte, hätte man die Massnahme verlängern können. Dagegen wehrte sich der Mann.

Diese und vergangene Woche fand die Verhandlung vor Obergericht statt, am Freitag erging das Urteil. Das Obergericht bestätigte sämtliche Schuldsprüche. Es stufte die Aussagen der Frau und Kinder als glaubhaft ein. Ebenso sah es keinen Grund, am psychiatrischen Gutachten zu zweifeln. Die Frau sei «anhaltendem Psychoterror» ausgesetzt gewesen, jahrelang in Angst um sich und die Kinder, und dass er ihr diese wegnehmen würde. Insbesondere deshalb habe sie das alles überhaupt so lange über sich ergehen lassen. Erst als ihr Mann die Kinder in einer Heftigkeit schlug, wie er es bisher nicht getan hatte, ging sie zur Polizei.

Therapie wäre aussichtslos - auch deshalb kommt der Mann früher frei

Eigentlich hielt das Obergericht fünf Jahre und zehn Monate Gefängnis für angemessen. Da aber nur der Beschuldigte Berufung eingelegt hatte, nicht aber die Staatsanwaltschaft, konnte es die Strafe gar nicht erhöhen. Also beliess es sie bei den vier Jahren und zehn Monaten. Die stationäre Massnahme hingegen wurde gekippt. Der Grund: Gemäss Gutachten bestünden bei einer Therapie keine Erfolgsaussichten. Das ist aber eine zwingende Grundvoraussetzung für eine stationäre Massnahme.

Der nächste Schritt, um die Bevölkerung vor diesem Mann zu schützen, wäre die ordentliche Verwahrung. Die Voraussetzungen dafür seien aber nicht gegeben, so das Obergericht. Das heisst: Trotz gemäss Gutachter hohem Risiko, dass der Mann sich in einer allfälligen nächsten Beziehung wieder so verhalten werde, und trotz gemäss Gutachter bestehender Gefahr, dass er der alten Familie Gewalt antun werde, sogar von Mitnahmesuizid ist die Rede: Der Mann, der seit 2019 im Gefängnis ist, kommt in spätestens 2,5 Jahren frei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nächste Instanz wäre das Bundesgericht.