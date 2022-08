Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht über alle wichtigen Neuigkeiten und die besten Artikel für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 10. August 2022. In der Region Solothurn wird das Wetter heute sonnig und warm; erwartet werden 29 Grad. Es bleibt trocken.

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:

Velotunnel durch die erste Jurakette? Es ist kein verspäteter 1.-April-Scherz, auch wenn es auf den ersten Blick so tönt. Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt lanciert die Idee eines Velotunnels, der direkt von Attiswil nach Herbetswil ins Thal führt. Hintergrund der Idee: Derzeit laufen die Planungen für eine neue Starkstromleitung. Falls diese, was noch nicht sicher ist, unter- statt oberirdisch verläuft, bräuchte es einen Tunnel durch den Jura. Das möchte der Thaler Politiker Müller-Altermatt nutzen, um seinen Bezirk besser zu erschliessen.

Pech für Muslime: Für Christen ist es einfach: Sitzt ein Katholik oder Reformierter in einem Solothurner Gefängnis, so kommt bei Bedarf der Geistliche seiner Konfession vorbei. Schwieriger haben es Muslime: Denn Imame sind in den Solothurner Gefängnissen nicht offiziell zugelassen – trotz Religionsfreiheit. Unsere Kantonsredaktorin Daniela Deck ist der Frage nachgegangen, wieso dies (noch) so ist. Sie ist auf Paragraphen und Bürokratie gestossen. In ihrem Kommentar schreibt sie: «Je früher der Imam ins Gefängnis kommt, desto besser.» Denn mit der Glaubensfreiheit stehe ein hohes Gut auf dem Spiel.

Riesenfang: Und während zehn Minuten «het’s gräblet», sagt Alexander Dischö aus Wangen bei Olten. Doch dann, noch vor Sonnenaufgang, hatte er auf der Aare bei Zuchwil den Kampf gegen den Wels für sich entschieden. Fast 30 Kilogramm schwer und 171 Zentimeter lang war sein Fang.

