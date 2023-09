Start in den Tag Auf einen Blick: Das ist im Kanton Solothurn heute Mittwoch wichtig PD Hier finden Sie eine Übersicht zu allen wichtigen Neuigkeiten und den besten Artikeln für den heutigen Tag.

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

Es ist Mittwoch, der 20. September. Heute wird es nach etwas Nebel meist sonnig, wenn auch mit Schleierwolken. Temperaturen: In der Früh 11 bis 13 Grad, am Nachmittag 20 bis gelegentlich 25 Grad. Wir wünschen Ihnen einen schönen Spätsommertag

Das lesen Sie heute in unserer Zeitung:



Wahlkampf: Regierungsrat Remo Ankli (FDP) peilt den Wechsel in die Bundespolitik an. Über sich selbst sagt er: «Ich bin seit vielen Jahren Teil von einem Kollegium, was bedeutet, um Lösungen zu streiten, die Entscheide dann aber auch immer mitzutragen.» Ist er der richtige Mann für, um Solothurn im Stöckli zu vertreten?

Der «orange Riese»: Die Migros besitzt nicht nur in Neuendorf und Egerkingen Land, wo bereits klar ist, dass ein neues Logistik- und Lagerzentrum entstehen soll, sondern auch in Oberbuchsiten. Das Gebiet heisst Lochacker und ist 19’830 Quadratmeter gross. Wir kennen die Pläne der Detailhändlerin.

Ansiedlung in Selzach: Der Solothurner Regierungsrat verzichtet darauf, weitere Abklärungen zum Projekt «Aaregondel» einzuleiten. Den Bus bräuchte es trotz der Gondel und der Seilbahnbau über bewohnte Liegenschaften wäre schwierig zu begründen, sagt er. Das hält die IG aber nicht davon ab, weiter für das Projekt zu kämpfen.

Journalismus kostet. Wir recherchieren, schreiben und produzieren unsere Artikel selbst. Deshalb benötigen Sie zum Lesen der Mehrzahl unserer Artikel ein Abo. Hier finden Sie alle Infos: ein Monatsabo gibt es jetzt bereits ab 1 Franken!